В Соцфонде Тульской области рассказали, как получить «декретные» при ликвидации предприятия

Ликвидация организации — это официальное прекращение деятельности компании, закрытие счетов, увольнение всех сотрудников, исключение ее из единых государственных реестров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).



Если вас уволили именно по причине ликвидации, вы вправе получить пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР.



Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период отпуска.



Кто может получить:

беременная или родившая женщина, уволенная в связи с ликвидацией

женщина, усыновившая ребенка до трех месяцев и уволенная в связи с ликвидацией

Размер:

100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания (в Тульской области в 2025 году — 19329 руб).



Как оформить:

Подать заявление в Отделение СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам:

через портал госуслуг

в клиентской службе ОСФР



Важно: для оформления пособия в течение года после увольнения центр занятости должен признать маму безработной.



Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно и зависит от заработка.



Кто может получить:

— мама, уволенная в период отпуска по беременности и родам или уходу за ребенком

— папа, другие родственники или опекун, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком



Размер:

40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам)



Как оформить:

Для оформления выплаты нужно подать заявление в Соцфонд:



— через портал госуслуг

— в клиентской службе СФР



Важно: пособие назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.