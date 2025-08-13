В Соцфонде Тульской области рассказали, как получить «декретные» при ликвидации предприятия

Ликвидация организации — это официальное прекращение деятельности компании, закрытие счетов, увольнение всех сотрудников, исключение ее из единых государственных реестров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
Если вас уволили именно по причине ликвидации, вы вправе получить пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР.
Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период отпуска.
Кто может получить:
- беременная или родившая женщина, уволенная в связи с ликвидацией
- женщина, усыновившая ребенка до трех месяцев и уволенная в связи с ликвидацией
Размер:
100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания (в Тульской области в 2025 году — 19329 руб).
Как оформить:
Подать заявление в Отделение СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам:
- через портал госуслуг
- в клиентской службе ОСФР
Важно: для оформления пособия в течение года после увольнения центр занятости должен признать маму безработной.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно и зависит от заработка.
Кто может получить:
— мама, уволенная в период отпуска по беременности и родам или уходу за ребенком
— папа, другие родственники или опекун, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком
Размер:
40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам)
Как оформить:
Для оформления выплаты нужно подать заявление в Соцфонд:
— через портал госуслуг
— в клиентской службе СФР
Важно: пособие назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.