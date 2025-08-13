  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Спрашивали? Отвечаем!
  5. В Соцфонде Тульской области рассказали, как получить «декретные» при ликвидации предприятия - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Спрашивали? Отвечаем!
В Соцфонде Тульской области рассказали, как получить «декретные» при ликвидации предприятия

В Соцфонде Тульской области рассказали, как получить «декретные» при ликвидации предприятия

Ликвидация организации — это официальное прекращение деятельности компании, закрытие счетов, увольнение всех сотрудников, исключение ее из единых государственных реестров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Если вас уволили именно по причине ликвидации, вы вправе получить пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР.

Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период отпуска.

Кто может получить:

  • беременная или родившая женщина, уволенная в связи с ликвидацией
  • женщина, усыновившая ребенка до трех месяцев и уволенная в связи с ликвидацией

Размер:

100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания (в Тульской области в 2025 году — 19329 руб). 

Как оформить:

Подать заявление в Отделение СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам:

  • через портал госуслуг
  • в клиентской службе ОСФР


Важно: для оформления пособия в течение года после увольнения центр занятости должен признать маму безработной.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно и зависит от заработка.

Кто может получить:
— мама, уволенная в период отпуска по беременности и родам или уходу за ребенком
— папа, другие родственники или опекун, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком

Размер:
40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам)

Как оформить:
Для оформления выплаты нужно подать заявление в Соцфонд:

— через портал госуслуг
— в клиентской службе СФР

Важно: пособие назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
13 августа, в 15:00 0
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Зачем на Пролетарской набережной красят землю?
Зачем на Пролетарской набережной красят землю?
Как избавиться от осиного гнезда
Как избавиться от осиного гнезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.