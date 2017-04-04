«NERGичное тело 2017»: Продолжаем знакомство с участниками

Участники конкурса «NERGичное тело 2017» в велнес-центре N-ergo активно тренируются. До финала осталось уже меньше месяца. А мы продолжаем знакомить вас с участниками.

Денис Демин. Фитнесом занимается 4-й год.

«В зал записался, когда услышал как мой 4 летний сын сказал жене, что хочет пузо как у папы (мой вес тогда был около 120 кг.) Чуть больше года ушло на то, чтобы проникнуться, разобраться и увлечься железом таким образом, чтобы шаблонный термин «записался в качалку» превратился в «ТРЕНИРУЮСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»!

От конкурса «Энергичное тело» Денис ждет встречи с потерянным 22 года назад прессом.

«А если серьёзно — не существует никакой другой мотивации для участия в любом конкурсе, кроме победы. И если решил участвовать — надо побеждать, а все остальное: дополнительная мотивация, желание стать лучше и сильнее, проверить свои возможности или доказать кому-либо что-либо, это лишь дополнительный бонус, который есть у каждой победы и прежде всего победы над собой».

Евгений Бодров. Мини-автобиография участника.

«Жизнь в современном мире очень стремительна. И порой ни времени, ни сил на занятие спортом уже не остаётся. Я работаю анестезиологом — реаниматологом в кардиологической операционной, и сам провожу в больнице много времени, но уверен, что занятия спортом необходимы каждому человеку. Более того, я считаю, что доктор должен быть примером для пациентов в пропаганде здорового образа жизни… Будучи худощавым от природы, длительными упорными тренировками я добился того, что сейчас меня хилым никто не назовёт. Главное — поставить цель, стремиться к её достижению и не сворачивать с намеченного пути. Per aspera ad astra — через тернии — к звёздам!»

Наталья Золотайкина. Партнёр и участник проекта.

Профессиональный фотограф, занимается фотосъемкой более 2 лет. На этот сезон у Наташи запланировано много проектов, в том числе и участие в конкурсе «Энергичное Тело».

Участвует в конкурсе, чтобы побороть свою лень, проверить свою силу воли, привести свое тело в порядок и, конечно же, что бы победить!

Дмитрий Боровиков. Придя в спортзал два года назад, он искал отдушину от утомительной и скучной работы и хотел лишь немного улучшить свою физическую форму. С каждой тренировкой интерес к занятиям проявлялся все больше и больше, приходило понимание того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Сейчас Дима не может представить свою жизнь без занятия спортом: «Для меня тренажерный зал — это не просто большая комната с кучей тренажеров, это другой мир, это место, где я могу отвлечься от всех хлопот и проблем, накопившихся за день. Кто-то может сказать, что всё это не нужно, что это излишние физическое утомление, что люди попросту насилуют себя тренировками, но сколько людей, столько и мнений. Как по мне, так занятия в зале действительно занимают много времени, но взамен вы получаете массу положительных эмоций и отличное настроение!»

Татьяна Чуйкина. Работает в коммерческой структуре. Фитнесом занималась всегда понемногу, постоянно находились оправдания — «нет времени», «нет возможности». Но после рождения второго ребёнка, Татьяна поняла — надо возвращать былую форму, а поможет в этом деле только фитнес и диета. Правда, после того, как ненавистные килограммы ушли, вернулись старые оправдания нехватки времени.

Таня считает, что пока молодость и хороший обмен веществ позволяет оставаться в хорошей форме, многие не придают значения спорту в жизни, а жаль…

«Сейчас я жалею об упущенном времени и возможностях. В прошлом году редкое посещение клуба привело к тому, что я опоздала с участием в «N-ergичном теле 2016». Я смотрела на фото девчонок, восхищалась результатами и ещё тогда решила, если будет конкурс в следующем году — обязательно приму участие! Для чего? Для результата конечно! Хочу посмотреть на себя после усиленных тренировок, после сложного этапа сушки, хочу проверить, на что способно моё тело. А ещё хочу быть примером для моих детей! Сын занимается дзюдо уже 5 лет, радует меня победами на соревнованиях, я тоже хочу порадовать моих близких отличной спортивной формой и победой, конечно!

Если мы чего-то хотим — мы ищем возможности, если не хотим — оправдания! Теперь это моё правило в жизни) Я хочу как можно дольше сохранить молодость и красоту, значит для этого буду находить и использовать все возможности!»

Мария Пирожкова. Фитнесом занимается второй год. Всегда была в «одной поре» (55 кг), но хотелось достигнуть большего. 11 лет занималась хореографией, и сейчас фитнес помогает поддерживать форму и получать положительные эмоции от процесса.

Цель участия в проекте — мотивация для активной работы над собой.

От конкурса ожидает, конечно же, победы, новых знакомств и отличного настроения.

Васютина Екатерина. Персональный тренер — Кушнир Татьяна. Катя — управляющий салоном кухонной мебели. В спортзал пришла 2 года назад «за красивой, подтянутой фигурой».

Участвовать в конкурсе «N-ergичное тело 2017» она решилась не сразу… Но желание сбросить лишние килограммы, усовершенствовать формы и добиться гармоничности пропорций фигуры пересилило. Когда началась подготовка к конкурсу, было очень тяжело. Сейчас же вошла «во вкус»! Появились амбициозные цели — увидеть красивый рельеф мышц, уменьшить процент подкожного жира до соревновательной формы бикини, которые требуют, достаточно серьезных механизмов реализации. Участие в конкурсе для Кати на данном этапе — громадная мотивация работать над собой дальше!

«Уверена, что нет ничего не возможного, главное — это психологический настрой!»

Анна Одинокова. Любитель прогулок по горам. Обошла весь западный, центральный Кавказ, горный Алтай, полярный Урал пешком в юности. С упертостью и выносливостью она познакомилась именно в горах. В прошлом маркетолог, а в настоящее время декоратор незабываемых событий.

Три года назад был поставлен неутешительный (и ложный) диагноз, с которым Анна набрала 25 кг при лечении. Килограммы росли и не поддавались никаким уговорам все эти годы. Ненормированный график диктовал свои правила. Но, кто хочет, тот время найдет, а кто не хочет, найдет оправдания. Время действий пришло!

«Случайно попала в клуб «N-ergo», узнала про конкурс и подумала, почему бы и нет, а мало ли получится хоть сколько — то скинуть, ведь даже 5, 10 кг для меня победа!»

Сейчас Анна занимается практически каждый день, килограммы совсем не хотят уходить, но она сдаваться не намерена. Впереди еще 4 недели сушки и тренировок. Так что посмотрим кто кого!

«Мы живем в мире, где людей встречают по одежде, а провожают по уму. Очень хочется, чтобы меня встречали не только милым, веселым и добрым кабачком. Хочется, чтобы на тебя смотрели и чтобы шоппинг был в радость. Да и очень хочется доказать самой себе, что возможно абсолютно все, главное ставить правильные цели. Всем конкурсантам от души желаю сил на последних неделях, мы уже все победители как минимум в том, что пошли в этот конкурс, добились результатов и не постеснялись рассказать о себе. А кто боится, бегите пока не поздно, «бег в планке» вам в помощь!»

Светлана Дульнева. Творческий человек, посвятивший всю себя Её Величиству Красоте! Светлана — профессиональный стилист с многолетним оптытом, в чём она приглашает убедиться каждого в её Бьюти-Бар. Отличаясь особым упорством и умением добиваться своего, после продолжительной паузы занятий спортом, Светлана вновь намерена покорить помост конкурса «N-ergичное тело», в котором она учувствовала в прошлом году и добилась ошеломительных результатов! А поможет ей в этом нелегком пути тренер Краснова Татьяна.

Конкурс станет для нашей героини настоящим испытанием в виде утомительных тренировок и предстоящей «сушкой», пройдя которое в конце её ждёт главный призы — стройное и красивое тело, а ради красоты Светлана способна на многое!

Поддержим её и искренне пожелаем успеха!

Екатерина Чудакова. Экономист в строительной компании. Решила что для подготовки тела к лету нужна мотивация. Участие в проекте «N-ergичное тело» - самый лучший стимул привести себя в отличную форму.

В прошлом сезоне Катя уже участвовала в данном мероприятии и теперь знает наверняка, что нужно подкорректировать в своем теле. Надеется, что всё получится. От конкурса ждет положительных эмоций, море позитива, красивого и стройного тела.



«Хочу пожелать другим участницам проекта-достижения своих целей, ну и, конечно же, оставаться людьми, ведь это всего лишь конкурс».

Наталья Балахнина. По жизни сложилось так, спорт часть её жизни с самого рождения: папа спортсмен и тренер, бабушка и дедушка тоже - все были в составе Сборной СССР по велоспорту на треке. По жизни фитнес - её профессия, окончила ТулГу факультет ФКиС. Стремится постоянно совершенствоваться и открывать новое в своей профессии. От конкурса ждет, конечно, Победы над собой!

Кстати, когда Наташа регистрировалась на нашем проекте, она была клиентом клуба. Но с недавних пор, она присоединилась к тренерскому составу! Её дикое желание принять участие в конкурсе не оставило нас равнодушными, и организаторы разрешили продолжить соревнования наравне со всеми, не смотря на смену её статуса.

Финал конкурса «N-ergичное тело 2017» состоится 4 ИЮНЯ В 16.00 в концертном зале «ДК МЕТАЛЛУРГОВ».

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