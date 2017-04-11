«NERGичное тело 2017»: Подробное знакомство с участниками и новые спонсоры

Конкурс «NERGичное тело 2017» в велнес-центре N-ergo продолжается.

Сегодня мы познакомим вас с его участниками более подробно.

Иван Нагайцев. У него очень активная жизнь: фитнес, велосипед, бег, лыжи, конный спорт и т. д. Также у Ивана много интересов в разных сферах: мотивирующие и развивающие книги, различные передачи, кино и, конечно, музыка! Любит общаться с интересными людьми.



В жизни стремится помогать близким, делать жизнь насыщенной и яркой. Участие в данном конкурсе для него — это шанс проверить свои силы, доказать себе, что все возможно: «Если я поставил цель- я иду к ней! И у меня все получится, я уверен!»

Ирина Бодрова. Основное дело жизни Ирины — это медицина, она врач-педиатр. Основная жизненная позиция — «нет предела совершенству» именно это привело конкурсантку к занятию фитнесом.

В зал Ирина ходит второй год. Её задача — максимально идеальная форма. Надеемся, что конкурс поможет в достижении поставленной цели.

Александр Рачко. Тренируется в фитнес-клубе «Легенда», представляет марку Mazda в Туле — занимается продажами этих автомобилей.

Фитнес Александра привлек очень давно. Еще в детстве он решил для себя, что хочет быть сильным мужчиной и уметь постоять за себя! Поэтому выбрал бокс и физические нагрузки.

От участия в конкурсе хотел бы получить бурю эмоций, первый опыт выступления, дополнительную мотивацию к лету и, конечно же, победу!

Бессонова Оксана — представитель самого крупного банка России ПАО «Сбербанк» РФ, также является молодой мамой замечательного сына. Она выбирает спорт — так как хочет быть примером для своего ребенка и показать всем мамам, которые в современном мире выглядят немного безобразно — что нет ничего невозможного. Персональный тренер Оксаны — Цепкин Игорь, который, судя по её словам, «стал не только тренером, но еще моим психологом и врачом». Этот человек очень образован и грамотно выполняет свое дело.»

Наша конкурсантка занимается в «N-ergo» почти 2 года!

Участие в данном конкурсе — это гордость близких, способ повышения самооценки, выработка силы воли и надежда на победу.

К числу партнеров конкурса подключилась компания здорового питания «OlimpFood».



Эта организация доставляет на дом или в офис вкуснейшую еду, приготовленную по ресторанным стандартам. Также «OlimpFood» разрабатывает блюда с учётом индивиндуальных потребностей каждого клиента и придерживается доступной ценовой политики.



В финале мероприятия «OlimpFood» вручит вкусные подарки участникам конкурса и проведёт дегустационную кампанию!

Ещё одним партнёром конкурса «N-ergичное тело 2017» стал магазин спортивного питания «2Scoop».



Эта организация сотрудничает только с проверенными мировыми брендами и реализует качественную продукцию. Совсем скоро магазин будет существовать не только в ТРЦ «МАКСИ», но и в велнесцентре «Энерго».

В Магазине «2Scoop» один из самых больших ассортиментов спортивного питания в нашем городе! Там вы найдете всё для подготовки к летнему сезону: от витаминов до спортивной экипировки.



Помимо призов и подарков «2Scoop» организует на финальном мероприятии конкурса стенд «пробников» спортпита, где вы сможете по достоинству оценить качество продуктов.



Ещё один партнёр конкурса «N-ergичное тело 2017» — Ювелирная мастерская GOLD-RUSH.

Победителей конкурса ждут потрясающие подарки от этого партнера!



Компания занимается созданием эксклюзивных ювелирных украшений, 3d — моделированием, ремонтом изделий.

Финал конкурса «N-ergичное тело 2017» состоится 4 ИЮНЯ В 16.00 в концертном зале «ДК МЕТАЛЛУРГОВ».

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