Бизнес до 30: молодость ничего не боится

«У молодости есть важное преимущество в бизнесе: мы легко принимаем смелые решения», – говорит Виктория Силаева, наш приглашенный редактор, лэшмейкер, автор курсов и учебных пособий для мастеров, предприниматель. Вике 24, а в «свободном плавании», то есть в своем деле, она находится уже четыре года.

– Вика, многие предприниматели говорят, что к открытию бизнеса их подтолкнуло нежелание «работать на дядю». У тебя было так же?

– Наращиванию ресниц я обучилась еще будучи студенткой педагогического университета. Успела поработать учителем русского языка и литературы в школе и параллельно развивалась как мастер.

Мне кажется, большинство людей идут в свое дело не потому, что не хотят работать по найму, а потому, что хотят зарабатывать больше.

Например, у меня была цель жить в своей квартире, и моя новая работа позволила мне осуществить мечту всего за два года.

– Не было страшно бросать основную профессию и уходить в новую для тебя сферу?

– Нет, это в любом случае был бы ценный опыт. Если бы не получилось, – у меня уже было основное образование, была профессия, и в нее я всегда успела бы вернуться.

– Где ты взяла начальный капитал?

– Моим стартовым капиталом стала премия, которую выплатили в школе под Новый год: вместе с зарплатой получилось 20 тысяч рублей – это была стоимость курсов по наращиванию ресниц в Москве. Еще 10 тысяч потратила на оборудование и материалы для работы. Я тогда не знала, пойдет это или не пойдет – просто отдала эти деньги «на фарт».

Стартовый капитал в моем случае (как и в любом другом бизнесе) – это только первые инвестиции. Вложив 5000 рублей, миллионов не заработаешь – вкладывать нужно тоже миллионы. Чтобы стать успешным мастером, тренером, предпринимателем, я инвестировала в свое обучение сотни тысяч – но не одномоментно. Работала и параллельно постоянно повышала свою квалификацию, что делаю и до сих пор.

– Проблема любого начинающего предпринимателя: где взять первых клиентов? И как сделать их постоянными?

– Здесь я не открою секрета: это друзья, друзья друзей и так далее. Я начинала как домашний мастер, первые процедуры проводила бесплатно, потом – за стоимость материалов, и сарафанное радио набирало обороты.

Судьба посылала мне таких клиентов, которые были со мной на одной волне – такие же открытые к общению, стремящиеся к развитию. И они как-то очень естественно перешли в разряд постоянных.

– Выбор места важен, если мы говорим о бизнесе в сфере красоты?

– Хороший мастер может работать где угодно. Если ты предоставляешь услугу на высоком уровне, клиенты пойдут за тобой.

– Как начинающему предпринимателю не отчаяться и не бросить всё, если что-то идет не так?

– В таких ситуациях очень важна поддержка. В сложные моменты мне очень помогли люди, которые говорили «У тебя всё получится!», и, наверное, мое желание не обмануть их веру в меня было сильнее трудностей. Сейчас мне часто пишут мои ученики и даже незнакомые люди, просят совета, и я всем отвечаю, потому что знаю, как порой бывает нужно и ценно одно верное слово или «волшебный пинок».

Не стесняйтесь просить помощи. Люди не умеют читать ваши мысли, но если вы попросите – обязательно найдутся те, кто не откажут.

Не ждите быстрых баснословных доходов. По моему опыту, в первые полгода о прибыли не может быть и речи, если ты хочешь развиваться как профессионал, – нужно постоянно вкладывать деньги в свое развитие.

И не сворачивайте с пути. То, что вы решили уйти «в свободное плавание», – уже большой шаг. Если вы его уже сделали, нет смысла возвращаться назад. Идите вперед: да, будет тяжело, что-то не будет получаться, но не сдавайтесь. Если есть цель, вселенная даст возможности.

– У молодости есть преимущества в бизнесе?

– Наверное, это отсутствие страха перед чем-то новым. Мы с легкостью ввязываемся в серьезные проекты и не воспринимаем их, как непосильную ношу. Этим мы отличаемся от наших родителей, от более старших поколений: они тысячу раз всё взвесят и скорее всего откажутся, а мы смело заходим в эту воду и, даже если не получается, выносим из нее все самое важное и ценное и идем дальше. Мы легче принимаем решения. Говорят, глаза боятся, руки делают. А у нас и глаза не боятся)).