Умные инвестиции в сезон распродаж

Заглавное фото: imgclf.112.ua.

Скидки кружат голову, и с шопинга мы возвращаемся с ворохом одежды и обуви, которые оказываются не слишком-то нам нужны или быстро выходят из моды.

Сделайте акцент на базовый гардероб: сейчас можно с большим дисконтом купить хорошие вещи, которые составляют основу стиля и уместны всегда и везде. Классические цвета, элегантные формы, качественные материалы – это никогда не теряет актуальности и будет умной инвестицией в сезон распродаж.

Брюки-кюлоты

У этой модели брюк столько же поклонников, сколько и противников, но одно ясно: судя по тому, сколько сезонов они уже держатся в моде, - кюлоты останутся в ней надолго.

Справа - брюки-кюлоты из экокожи Liventini.

Говорят, кюлоты далеко не всем подходят, но стилисты утверждают: нужно найти свою подходящую длину и правильно сочетать эти брюки с обувью - так, чтобы они зрительно не «резали» ногу.

Сумка-багет

Вдохновленный формой французского багета, Карл Лагерфельд создал эту сумку больше 20 лет назад. В 2020-м она снова популярна, так что пора достать ее из старых запасов или купить на распродажах.

Справа - сумки-багеты Mango, 3999 и 2999 руб.

Куртка-бомбер

Бомбер вписывается как в спортивный стиль, так и в сеты с романтичными платьями и юбками.

Бомбер Essentiel, «Итальянский дом моды», 51 900 руб.

В новом сезоне эти куртки представлены во всевозможных материалах, включая мех. Ну а кожаный бомбер – это вечная классика.

Туфли на расклешенном каблуке

Вообще мода-2020 очень демократична по отношению к каблуку: актуальны будут как балетки совсем без него, так и высокая шпилька. Мы выбрали каблук-трапецию как удобный и в то же время оригинальный вариант, которые подойдет и для повседневных образов, и «на выход».

Туфли Baldan, «Итальянский дом моды», 26 700 руб., туфли Shuzetta, 2 790 руб., туфли Shuzetta, 3 490 руб.