На фото: актриса Одри Хэпберн в очках Ray-Ban.

Солнцезащитные очки Ray-Ban носят звезды музыки и кино, знаменитые спортсмены и президенты. Их любят за утонченный стиль и качество, перед которым бессильно даже самое яркое солнце.

История бренда Ray- Ban началась совсем не с моды, а с «оборонного» заказа: ВВС США попросили Bausch&Lomb разработать для летчиков очки, которые защищали бы от солнечного света и встречного ветра. И под новым брендом, созданным в компании, появились «авиаторы» Ray-Ban - ультралегкие очки с тонкой металлической оправой и антибликовыми линзами, которые отфильтровывали УФ-лучи. Кстати, название Ray-Ban означает главную функцию солнечных очков:

«banned from the rays» — «защищен

от излучения».

Военные летчики забрали очки-«авиаторы» на землю, где они стали одним из трендов американской, а потом и мировой моды. А Ray-Ban в следующие годы сохранил «узкую специализацию»: следующей после военных очков вышла модель для стрелков, с желтыми линзами, а после – очки для охотников и рыболовов, с телячьей кожей и перламутром.

В середине прошлого века очки Ray-Ban приобрели мировую известность: именно в них актриса Одри Хэпберн красовалась в фильме «Завтрак у Тиффани».

Дизайнеры очков предложили новую форму – трапецию с остроконечными «крыльями», напоминавшую крыло «Кадиллака». Оправа была пластиковой, модель называлась Wayfarer («Путник»), и она стала культовой – Ray-Ban до сих пор включает ее в новые коллекции.

Одри Хэпберн была далеко не единственной звездой, полюбившей Ray-Ban. Их носили Боб Дилан, Джон Леннон, Мэрилин Монро и Энди Уорхол, и сейчас носят Мадонна, Джуд Лоу, Леонардо ди Каприо, Дэвид Бэкхем и другие.

Дэвид Бэкхем в очках Ray-Ban.

Очки по-прежнему блистают в кино: Ray-Ban носили актеры в фильмах «Грязный Гарри», «Бешеные псы», «Малкольм Икс», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Люди в черном».

Ray-Ban – это не только про моду, но и про технологии. Еще много лет назад бренд разработал линзы, которые сочетали исключительную защиту от бликов с возможностью видеть естественный цвет и усиливали контрастность. Марка выпускала линзы, которые не пропускают вредные лучи синего спектра, ударопрочные линзы, линзы-хамелеоны, линзы, меняющие степень затемнения в зависимости от освещенности.

Складные очки, гибкие оправы, «облегающие» лицо спортивные модели – тоже их рук дело.

В новой коллекции Ray-Ban представлено много интересных форм, которые привлекут любителей всего неординарного: это оправы-квадраты, ромбы, шести- и восьмигранники.

Еще одна заслуживающая внимания модель – очки-маска: благодаря своей форме они полностью защищают глаза от солнечного света, чтобы он не попадал даже в боковое зрение.

Как и многие бренды, Ray-Ban не избежал подделок. Но есть несколько признаков, которые позволяют отличить оригинал от фейка: это номер модели на дужке, фронтальный логотип на стекле и скрытый логотип на линзе в виде двух букв RB. Кроме того, у всех официальных представителей бренда есть свой уникальный код авторизации – это тоже знак, подтверждающий подлинность продукции.