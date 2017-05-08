Черный верх-белый низ на волосах - тренд или нет?

Такое резкое «омбре» на волосах вошло в моду года два-три назад, но совсем не надолго. Светские тусовщицы и прочие модницы быстро закрасили осветленные наполовину волосы, перешли на шатуш, растяжку цвета, брондирование и другие изобретения колористов.

Но «черных верх-белый низ» зачем-то снова вернулся. Может, это ошибка какой-нибудь звезды, которая застряла в 2015-м и невольно вызвала новую волну популярности такого окрашивания? Или это новый тренд? Что думают стилисты?

Яна Ясная, персональный стилист:

- «Отросшие корни», «выгоревшие кончики» - мне эта тенденция не нравится и никогда не нравилась. Кто-то платит большие деньги за этот эффект в салонах, а кто-то не красится годами - результат почти одинаковый. Но это моё субъективное мнение.

Ксюша Горохова, стилист-консультант, гид по стилю:

- Готовы ли вы выглядеть так же круто каждый день, как выходите от мастера с этой процедуры? Если да, то это имеет место жить. Надо помнить, что такого рода окрашивание требует большего ухода, чем просто блонд! Быть стильной и модной - огромная ежедневная работа. Мой совет - лучше инвестировать в здоровье и естественную красоту. Я всегда за трансформации в одежде, а вот что касается волос, кожи, бровей - рекомендую призадуматься.

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