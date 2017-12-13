Сегодня вы отдыхаете

Шоумен Артем Иванов рассказал «Модному городу» о том, для чего на празднике нужен ведущий и что от него зависит.

У ведущего не должно быть готовых шаблонных сценариев для любого праздника. К мероприятию нужно готовиться, чтобы оно было индивидуальным, интересным и нестандартным. Я, например, всегда делаю упор на истории, связанные с конкретными людьми, присутствующими на празднике. А для этого нужно узнать о них, то есть провести большую подготовительную работу, взять максимум информации, чтобы помочь раскрыться каждому.

Все хотят увидеть на своих праздниках что-то новое, неизбитое. Например, современные интерактивы, почерпнутые из телепередач, из мозговых штурмов и обучения, которое я регулярно прохожу. А еще я свято верю в то, что хороший ведущий сможет преподнести любую ситуацию незамыленно, и в его руках даже банальный «карандаш в бутылке» будет лучшим, что гости когда-либо видели. Ведущий приглашен на праздник для того, чтобы всем было весело и интересно, и его работа должна быть интересна в первую очередь ему самому.

Каким железным правилам должен следовать ведущий? Во?первых, всегда готовиться к празднику (у меня это минимум за 10 дней до мероприятия).

Во?вторых, не пить. Однажды услышал фразу Михаила Галустяна: ведущий должен быть на 15% трезвее, чем гости.

Лично я НИКОГДА не позволяю себе ни глотка: это работа, к которой нужно относиться серьезно. Мнимое чувство раскрепощения, которое дает алкоголь, может очень сильно подвести: и мысли, и речь уйдут «в минус».

Сегодня вы отдыхаете. Эту фразу я всегда говорю в начале корпоратива или любого праздника. Ведущий не должен напрягать людей, насильно вручать микрофон, вытаскивать на сцену, требовать тостов от тех, кто не готов их говорить. У вас праздник, и вы отдыхаете так, как вам хочется, — участвуя в интерактивах или со стороны наблюдая за происходящим.

Не бывает публики, которую невозможно «раскачать». Были компании, которые заранее предупреждали о своей «серьезности», но уже через полчаса-час танцевали так, что их невозможно было усадить обратно за столы. Ко всем можно найти подход, а для этого, повторюсь, нужно готовиться к мероприятию, предугадывать разное развитие событий и при этом уметь импровизировать, чтобы интересно обыграть любую ситуацию.

Ведущий должен соответствовать интересам разной аудитории. Особенно это касается выпускных.

Работать с людьми сложно, а с детьми — еще сложнее, чем с людьми))).

Их трудно удержать за столами, у них другой лексикон — спиннеры, хайп и прочее — и ты должен быть на их волне. И даже если твои виски седеют, выпускные ты должен вести так, как будто ты их ровесник.