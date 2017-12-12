Проверено на себе: наращивание ресниц

Огромное количество девушек жить не могут без наращивания ресниц: еще бы — с ними ты и без макияжа выглядишь ошеломительно. Но немало тех, кто никогда не пробовал наращивание. «Модный город» испробовал на себе эту процедуру и получил ответы на все вопросы и сомнения. На наращивание ресниц отправились три девушки, для которых мастера смоделировали новый взгляд.

Классика

Светлана хотела получить от наращивания натуральный эффект без акцентов. Идеальный вариант для нее — классическое наращивание. Длина ресниц близка к натуральной (7−10 мм), изгиб натуральный.

Ресницы Светы до и после наращивания.

Такие ресницы выглядят чуть гуще и длинные своих, как будто вы просто накрасили их тушью. При этом красить их уже нет необходимости.

Светлана: «За три недели часть ресничек, конечно, выпала, но знающие людиговорят, что наращивание выполнено качественно — спустя такой срок ресницы выглядят достойно. Меня радует, что глаза всегда „на месте“ без макияжа: встала и пошла красивая)). Пока не знаю, буду ли делать процедуру еще: хочу посмотреть на себя, когда наращенные ресницы выпадут полностью».

Объем

Елена хотела сделать взгляд более выразительным. С учетом особенностей ее глаз мастер подобрала максимальный, тройной объем и изгиб D — красивые закрученные ресницы. Взгляд стал ярким, эффектным.

Ресницы Лены до и после наращивания.

Елена: «Даже через три недели ресницы всё ещё потрясающе густые! Несмотря на большую длину и объем, они не мнутся (хотя сплю лицом в подушку). Мне очень нравится результат, обязательно пойду на коррекцию. Правда, в следующий раз попрошу мастера сделать объем поменьше, чтобы и в первые дни ресницы выглядели более естественно».

Изгиб

Екатерина хотела, «чтобы было красиво». Мастер предложил использовать на ресничках двойной объем (когда к одной натуральной реснице крепятся две искусственные) с натуральным изгибом С, а в уголках глаз — более сильный изгиб D, чтобы зрительно приподнять их и сделать взгляд более открытым. Длина ресниц — 7−11 мм.

Ресницы Кати до и после наращивания.

Екатерина: «Сейчас мои ресницы нравятся мне даже больше, чем сразу после наращивания. Они уже не выглядят слишком густыми (в первые дни после наращивания меня это немного смущало), но при этом по-прежнему заметны окружающим. Да, ресницы выпадают: у меня есть привычка тереть глаза, и кроме того, я ношу контактные линзы — хочешь-не хочешь, а дважды в день приходится задевать ресницы руками. Но при этом они выпадают как-то деликатно, что ли, — без явно видимых промежутков, и переход от своих ресниц к «не своим» незаметен. А еще я не крашусь, и с наращенными ресницами этого делать не приходится: глаза всегда выглядят ярко, даже спросонья. Мне очень нравится! Думаю, что пойду на процедуру снова».

На вопросы о наращивании ресниц ответила Наталья Демидова, руководитель школы-студии моделирования взгляда MiLASHka (мастера которой, собственно, и помогли нам протестировать эту процедуру).

Наталья Демидова.

— Наращенные ресницы всегда выглядят неестественно?

— Всё зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Кому-то нужны подчеркнуто длинные и пышные ресницы, и тогда мастер предлагает двойной-тройной объем, кукольный эффект (ресницы с большей длиной и изгибом ближе к центру век), более длинные реснички во внешних уголках глаз и другие эффекты. Возможен микс объемов (чередование двойного и тройного), что позволяет добиться так называемого эффекта растушевки. А кто-то хочет натуральности, и тогда мы выбираем классику — ресницы натуральной длины и объема.

— Во сне наращенные ресницы помнутся?

— Во-первых, нужно очень постараться, чтобы помять ресницы. Во? вторых, качественные материалы имеют так называемый код памяти: даже если ресничка помялась, она вернется в исходную форму.

— Правда, что с наращенными ресницами нельзя умываться?

— Умываться нужно! Если этого не делать, остатки косметики, бактерии, кожное сало скапливаются в межресничном пространстве, и клей, на который фиксируются ресницы, быстрее теряет свои свойства.

Поэтому обязательно умывайтесь — но используйте для этого средства без масел.

— С такими ресницами нельзя тереть глаза?

— От этой привычки лучше отказаться. От механического воздействия натуральные ресницы выпадают быстрее, а вместе с ними удалятся и наращенные. Если хочется потереть глаз, делайте это аккуратно, не задевая ресничный ряд.

— Реснички быстро начнут выпадать, и это будет выглядеть некрасиво?

— Скорость выпадения ресниц зависит от естественных процессов в организме и всегда индивидуальна. Кто-то носит ресницы по 2 месяца без коррекции, но чаще всего первые реснички «потеряются» через 3 недели — вместе со своими собственными. Ресницы выпадают по 1−2 волоска, и это практически не влияет на общую картину. Еще менее заметным выпадение будет при объемном наращивании — за счет пышности соседних ресниц.

— Наращивание вредно для натуральных ресниц?

— Нет, на здоровье и цикл жизни натуральных ресниц наращивание не влияет.