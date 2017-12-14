Вместо оливье - закуски!

А можно и не вместо, а вместе! Маленькие закуски всегда украшают праздничный стол и пользуются популярностью у гостей. Кулинар-любитель и профессиональный повар поделились рецептами блюд «на один укус» для новогоднего застолья.

«Маленькие» закуски

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель Предлагаю приготовить для новогоднего стола оригинальные маленькие закуски, которые подаются на одном блюде. Это разнообразит ваш стол, сделает его более аппетитным и привлекательным. Это не только вкусно, но и модно — немного Италии, морепродуктов и хороших сыров. Все закуски выкладываются на блюдо, которое можно украсить веточками розмарина.

1. Кростини с помидорами и сыром дорблю.

На сковороде-гриль обжариваем ломтики багета на сливочном масле. Заворачиваем помидоры с чесноком в фольгу, запекаем в духовке, затем разминаем и добавляем оливковое масло, рубленый базилик, соль. Выкладываем на ломтики багета, сверху — поломанный кусочками сыр. .

2. Кростини с жареным беконом

Обжариваем ломтики багета на сливочном масле, смазываем их сливочным сыром («Альметте», «Бонфрэ). Сверху выкладываем обжаренный бекон и красный виноград, запеченный в духовке (20 мин.) в винном уксусе и сахаре мусковадо (тростниковый сахар-пудра).

3. Грибочки с креветками.

У грибов отрезаем ножку, вычищаем сердцевину из шляпки. Шляпки оставляем, все остальное мелко режем и обжариваем на сливочном масле, приправляя перцем и солью. В конце добавляем немного сливок. Наполняем этой начинкой шляпки грибов и запекаем в духовке 20 мин. при 180 °C. Тем временем креветки обжариваем на оливковом масле с чесноком. Достаем грибочки, в каждый кладем по креветке и обвязываем перышком зеленого лука.

4. Канапе с рыбкой

Режем огурец на толстые дольки, смазываем их сливочным сыром, смешанным с укропом. Сверху кладем по кусочку красной рыбы, свернутому розочкой, и маленькую дольку лимона.

Стоимость продуктов для приготовления этого блюда (в расчете на 8 порций) — 300 руб.

Сет закусок

от Сергея Кондратова,

шеф-повара ресторана «Собрание»

Сергей Кондратов, шеф-повар Несмотря на меняющиеся гастрономические привычки, традиции новогоднего стола в России остаются неизменными. Но я предлагаю попробовать авторские варианты казалось бы привычных нам новогодних блюд. Закуски представлены в виде кулинарных сетов, уже успевших набрать популярность не только во всем мире, но и в нашей стране. Сет — это набор из небольших по объему, но ярких по «содержанию» блюд. Он украсит стол, станет замечательной легкой закуской и вызовет аппетит к другим блюдам.

1. В тарталетки выкладываем начинку: икру из моркови с сыром маскарпоне и оливковым маслом, икру из свеклы, икру красную и лимонную, икру щучью, икру из грибов с трюфельной пастой.

2. На крекеры тоже выкладываем разные начинки: первая — мусс из слабосоленой семги, вторая — поджаренный сыр камамбер на муссе из груши.

3. Декорируем блюдо безе, кружевными и рисовыми чипсами, ягодами.