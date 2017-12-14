Вместо оливье - закуски!
А можно и не вместо, а вместе! Маленькие закуски всегда украшают праздничный стол и пользуются популярностью у гостей. Кулинар-любитель и профессиональный повар поделились рецептами блюд «на один укус» для новогоднего застолья.
«Маленькие» закуски
от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
1. Кростини с помидорами и сыром дорблю.
На сковороде-гриль обжариваем ломтики багета на сливочном масле. Заворачиваем помидоры с чесноком в фольгу, запекаем в духовке, затем разминаем и добавляем оливковое масло, рубленый базилик, соль. Выкладываем на ломтики багета, сверху — поломанный кусочками сыр. .
2. Кростини с жареным беконом
Обжариваем ломтики багета на сливочном масле, смазываем их сливочным сыром («Альметте», «Бонфрэ). Сверху выкладываем обжаренный бекон и красный виноград, запеченный в духовке (20 мин.) в винном уксусе и сахаре мусковадо (тростниковый сахар-пудра).
3. Грибочки с креветками.
У грибов отрезаем ножку, вычищаем сердцевину из шляпки. Шляпки оставляем, все остальное мелко режем и обжариваем на сливочном масле, приправляя перцем и солью. В конце добавляем немного сливок. Наполняем этой начинкой шляпки грибов и запекаем в духовке 20 мин. при 180 °C. Тем временем креветки обжариваем на оливковом масле с чесноком. Достаем грибочки, в каждый кладем по креветке и обвязываем перышком зеленого лука.
4. Канапе с рыбкой
Режем огурец на толстые дольки, смазываем их сливочным сыром, смешанным с укропом. Сверху кладем по кусочку красной рыбы, свернутому розочкой, и маленькую дольку лимона.
Стоимость продуктов для приготовления этого блюда (в расчете на 8 порций) — 300 руб.
Сет закусок
от Сергея Кондратова,
шеф-повара ресторана «Собрание»
Сергей Кондратов, шеф-повар
1. В тарталетки выкладываем начинку: икру из моркови с сыром маскарпоне и оливковым маслом, икру из свеклы, икру красную и лимонную, икру щучью, икру из грибов с трюфельной пастой.
2. На крекеры тоже выкладываем разные начинки: первая — мусс из слабосоленой семги, вторая — поджаренный сыр камамбер на муссе из груши.
3. Декорируем блюдо безе, кружевными и рисовыми чипсами, ягодами.
Стоимость этого блюда в меню ресторана — 350 руб.