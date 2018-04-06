Что по ценам в аэропорту Калуги?

Ольга Волкова, директор туристического агентства «Аэропорт», проанализировала цены, плюсы и минусы нового аэропорта, который открылся в Калуге.

Ольга Волкова.

Калужский аэропорт был не интересен мне ровно до того момента, как с ним в 2017 году начали активно работать авиакомпании S7 и Utair. Ну, а уж после того, как из Калуги авиакомпания Azur air поставила чартерную полетку в Турцию, молчать стало совсем неприлично. Итак, аэропорт Калуги:

Плюсы

Всего 90 км от Тулы, но в реальности доехать быстро не всегда получится из-за загруженности межобластной трассы. Дорога до развязки на Грабцево более-менее хорошая, местами очень, но двухполоска не даст вам желаемой скорости на всем пути.

но в реальности доехать быстро не всегда получится из-за загруженности межобластной трассы. Дорога до развязки на Грабцево более-менее хорошая, местами очень, но двухполоска не даст вам желаемой скорости на всем пути. Бесплатная автостоянка под видеонаблюдением — несомненно, плюс, если вспомнить, какой неудобный ценник выставляют московские собратья.

под видеонаблюдением — несомненно, плюс, если вспомнить, какой неудобный ценник выставляют московские собратья. Малые расстояния в терминале: все кажется даже каким-то игрушечным по сравнению с московскими хабами. Отсутствие толчеи, очередей, скопления иностранцев из ближнего зарубежья (кто летал из Домодедово, знает, о чем я).

все кажется даже каким-то игрушечным по сравнению с московскими хабами. Отсутствие толчеи, очередей, скопления иностранцев из ближнего зарубежья (кто летал из Домодедово, знает, о чем я). Современное оборудование, интраскопы и контроль стерильной зоны.

интраскопы и контроль стерильной зоны. Скорость получения багажа по прилету. Пожалуй, вы даже не успеете сделать звонок другу, как чемодан уже будет совершать десятый круг по ленте. Это легко объяснимо, так как аэропорт не рассчитан на прием большого количества бортов сразу.

по прилету. Пожалуй, вы даже не успеете сделать звонок другу, как чемодан уже будет совершать десятый круг по ленте. Это легко объяснимо, так как аэропорт не рассчитан на прием большого количества бортов сразу. Есть упаковка багажа, автоматы с печеньками и кафе на втором этаже с кофе за символическую цену.

Минусы

Отсутствие дьюти-фри и priority pass, а также бизнес-залов (хотя сам аэропорт по размерам — как один бизнес-зал). Но, говорят, это скоро исправят.

а также бизнес-залов (хотя сам аэропорт по размерам — как один бизнес-зал). Но, говорят, это скоро исправят. Многие билеты из Калуги подразумевают стыковку в Москве на пути следования, что не всегда удобно.

в Москве на пути следования, что не всегда удобно. Такси до аэропорта дороже, чем во Внуково и Домодедово. Среднее предложение тульских таксопарков — 2500 руб. против 1500—2000 руб. за Домодедово.

Цены

Во-первых, глаза радуются цене билетов в Питер. Например, на 1 мая S7 предлагает прямой рейс Калуга-Санкт-Петербург за 2600 рублей. Билеты до Сочи можно купить от 3000 рублей.

Во-вторых, Турция. Ценник на пакетные туры с вылетом из Калуги откровенно радует.

Разница, по моим подсчетам, иногда достигала 20−30 тысяч рублей с сопоставимого тура с вылетом из Москвы.

Например, цена тура в отели 4* на все включено в конце мая на 8 дней с вылетом из Калуги варьируется от 16000 рублей с человека. В отели 5 звезд — от 21000 рублей с человека.

Мораль сей басни: хорошо, что региональные аэропорты возрождают. В Европе уже давно процветает культура лоукостеров, позволяющая экономить: итальянцы летают из Болоньи, французы — из Бове, немцы — из Кельна и т. д.

Кто знает, может, и нас в будущем порадует свой аэропорт в Туле?