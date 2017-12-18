Новогодний дресс-код

Сиять, очаровывать, приковывать к себе все взгляды – вот наша задача в Новый год! Мы собрали несколько образов для праздничных вечеринок и новогодней ночи с учетом модных трендов этой зимы. Надеемся, что наша подборка поможем вам в предновогоднем шопинге!

Тенистая ель

Глубокий, благородный оттенок сине-зеленого цвета – фаворит новых коллекций и один из самых любимых цветов звезд на красных дорожках.

Бархатное платье Мalina fashion (салон одежды «Сливки»), украшения Swarovski (салон «Эго Арт»), часы Rado (м-н «Мир часов»).

Морской пион

Самая модная альтернатива черному в этом сезоне. Элегантный оттенок синего цвета, глубокий, но при этом довольно яркий. Невероятно легко сочетается с любыми цветами, стройнит и визуально прибавляет роста.

Платье 9a Сoncept («Сливки»), украшения Swarovski («Эго Арт»), парфюм Chopard Haute Parfumerie collection (бутик Аtelier des Рarfums), костюм

Мalina fashion («Сливки»).

Бежевый

Оттенки бежевого – одна из главных тенденций последних лет. Теплые, согревающие, они подходят к любой внешности и смотрятся очень нежно и женственно.

Платья «Аристократия», туфли Shuzetta, украшения Swarovski («Эго Арт»).

Красный гренадин

Яркий, динамичный и энергичный. Этот насыщенный красный – всегда в центре внимания. Он просто великолепен как для total look, так и в качестве цвета помады.

Том и костюм - Мalina fashion («Сливки»).

Брючный костюм

Брючный костюм не первый год находится в топе женской моды, но сейчас он вышел за рамки рабочих кабинетов и появился на светских раутах и вечерних приемах. Мы взяли за основу образ с красной дорожки от Шарлиз Терон.

Костюм Zara, туфли Shuzetta, колье Sunlight, рубашка «Аристократия».

Кружево

Платья с кружевом нежны и соблазнительны. А длина «в пол» добавит этому соблазну особой загадочности.

Платье, колье - дом моды «Аристократия», туфли - салон Shuzetta.

Бархат

Глубокий синий цвет плюс роскошная переливающаяся поверхность бархата – идеальный вариант для изысканного вечернего наряда.

Платье - «Аристократия», туфли - Shuzetta.

Контрастные цвета

Классический черный в сочетании с ультрамодным горчичным создадут интересный и элегантный образ.

Платье - «Аристократия», туфли - Shuzetta.