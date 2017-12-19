В Туле представили мебельные хиты из Италии

В студии дизайна интерьера Exclusive прошла закрытая презентация двух итальянских брендов EDRA и OLD LINE. Тула стала первым городом России, где появились их новинки, ставшие сенсацией миланской выставки.

Гости презентации.

Гостями мероприятия стали дизайнеры, пришедшие познакомиться с перспективными фабриками, которые, судя по всему, будут задавать тренды в интерьерной моде в ближайшие 5−7 лет.

Один из таких трендсеттеров — фабрика EDRA, которая известна в Италии уже 30 лет. Ее «конек» — инновационные диваны и кресла, которые идеально выверены в плане комфорта. Главный дизайнер фабрики уже много лет занимается исключительно диванами и создал немало культовых в мире мебели вещей.

Например, диван Standart разрабатывался 7 лет: столько времени потребовалось на создание механизмов «умных подушек», которые могут сгибаться и фиксироваться в любом положении.

Диван Standart: подушки можно согнуть, как хочется.

Или, к примеру, диван On the Rocks: он был разработан для ночного клуба в Милане, но вскоре стал востребован и в жилых интерьерах. Спинка расположена посередине сиденья, так что на диван можно присесть или прилечь с любой стороны.

Диван On the Rocks: садись где хочешь.

Шедеврами фабрики также стали кресла, в том числе модели Rose и Margherita. Второе сделано из поликарбоната и может быть выполнено в разных цветах — янтарном, бирюзовом и др.

Кресла Rose и Margherita.

Еще одна модель — кресло Vermelha. На изготовление одного экземпляра уходит 500 м веревки, нарезанной отрезками одинаковой длины.

Кресло Vermelha.

На фабрике изготовлением этих кресел занимается один мастер, на одно кресло уходит 45 часов работы.

Создание такого кресла — полностью ручной труд.

На последней выставке в Милане фабрика представила новинку, которая поразила всех, — огромный диван PACK, который назвали «спящим на льдине белым медведем» и сразу удостоили премии за лучший дизайн мебели.

Кстати, интересный факт: мебель этой фабрики не привязана к какому-либо стилю и вписывается в любые интерьеры. Например, диван с медведем хорош и классическом окружении, и в современном.

Диван напоминает две ледяные глыбы, на которых лежит огромный белый медведь — спинка, которую можно перемещать в любое положение, спать на нем, обниматься. На нем очень удобно сидеть (внутри — инновационный материал, собственная разработка фабрики), и вмещает он не меньше 15 человек. Гости презентации лично проверили этот факт.

PACK может быть выполнен в белом и черном цвете («спящий медведь ночью»). Медведей может быть двое.

Диван PACK в черном цвете и с двумя медведями.

Второй сенсацией миланской выставки и презентации в Туле стала кухня от OLD LINE. Дело в том, что до сих пор эта итальянская фабрика специализировалась исключительно на классических кухнях.

Одна из классических кухонь фабрики OLD LINE.

Их особенность в том, что они полностью изготовлены из массива дерева — и фасады, и каркасы, и ящики.

Ящики даже внутри — из натурального дерева.

Только в 2017 году OLD LINE выпустила современную коллекцию кухонь (кстати, Тула первой в России получила модель кухни Glamour).

Кухня Glamour из новой современной коллекции-2017.

И в этой линейке производитель не изменил своему правилу: только натуральное дерево, «морская фанера», которая не боится влаги, плюс другие натуральные материалы — камень, керамика, металл, стекло.

Удивительно, что такие современные возможности, как 3D-печать и лазерный рисунок, фабрика с успехом применила на натуральных деревянных фасадах.

Вкусным финалом презентации стал кулинарный мастер-класс, который дал представитель фабрики OLD LINE Джанбаттиста Челотто.

Ведущий мероприятия Александр Волков

и представитель фабрики OLD LINE Джанбаттиста Челотто.

Два итальянских блюда — ризотто с грушей и горгонзолой и ризотто с трюфелями — привели гостей в восторг.

Подробности мероприятия — в нашем фоторепортаже.

Фото: Юмир Скиба и сайты производителей мебели.