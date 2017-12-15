А запостила - было! Как сделать крутые фото с отдыха

Заглавное фото: kulturologia.ru.

Вы слышали новость? Теперь не только инстабогини и любители #барвихалухари, но и простые смертные могут сфотографироваться на борту частного самолета.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт».

В Москве запустили сервис, где за смешные деньги вас картинно посадят в кресло, дадут бутылку шампанского в аренду, нальют в фужер лимонада, подсветят в иллюминатор и научат делать лицо в стиле «жизнь удалась». За небольшую доплату отвезут во Внуково и сфотографируют на фоне частных самолетов для пущей убедительности. Чего только не сделаешь во имя сердечек в инстаграме.

Эта новость натолкнула меня на мысль, что пора поговорить о том, как сделать ваши фото с отдыха такими, чтобы лайков в соцсетях было неприлично много, а завистники комментировали хештегом: #чтоб_ты_жил_на_одну_зарплату.

1. Для красивых и «вкусных» фотоисторий недостаточно работать с фильтрами и приложением vsco.

В идеале найти фотографа на отдыхе, но как? Идем на http://tripandphoto.ru или https://wedgo.ru, или в фейсбук. Ищем фотографа в нужной стране либо оставляем заявку. И всё! С этого момента селфипалку можно сжечь!

2. Следующий шаг – подумать над интересными локациями для фото. Может, это будет раритеный трамвай в Праге или заброшенный отель на о. Панган, или пустыня в Дубаи. Главное – не быть банальным.

Здесь на помощь придут тревел-блогеры или сайт https://tripster.ru, на котором можно найти десятки нестандартных и захватывающих дух экскурсий/маршрутов. Вашими гидами будут местные жители, журналисты, историки, архитекторы и т. д.

3. Вопрос со стилистами, сразу оговорюсь, спорный. Но красивый образ – половина успеха.

Чтобы избежать звания #носкивсандалях, неплохо бы перед поездкой взять консультацию грамотных стилистов и подобрать гардероб для фотосессий.

4. Ну и конечно, ключевой момент, организация самой поездки. Здесь на помощь придет национальная армия турагентов или известные сайты-акселераторы по поиску авиа­билетов https://aviasales.ru или https://www.skyscanner.ru.