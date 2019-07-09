Правила красоты: косметичка мастера по ресничкам

Разбираем косметичку Виктории Силаевой, топ-мастера по наращиванию ресниц. Вика Виктория Силаева – один из самых известных и востребованных мастеров?тренеров lash-индустрии не только в Туле. О ней пишут профессиональные журналы, она выступает на международных конференциях, является автором учебных программ, которые не имеют аналогов. И вот что из косметических- средст она выбрала для себя.

Для волос

Несмываемый уход Sebastian Potion 9. Наношу его на влажные волосы, высушиваю, и они становятся очень мягкими и послушными.

Средство запечатывает кончики, и они не секутся.

Для бровей

Карандаш Bespecial. Люблю его за максимальную натуральность. Я сейчас не крашусь, и если и использую декоративную косметику, то ту, которая помогает создать естественный макияж.

Этот карандаш имеет натуральный тон, не черный – у марки в принципе нет черных оттенков. Знаю, что ею пользуются многие визажисты, косметика стойкая, не течет, не смазывается в течение дня.

Для лица

Каждый день применяю профессиональный крем Christina Comodex. Он проникает в поры и предотвращает высыпания, хорошо матирует, делает кожу очень нежной, и эта нежность сохраняется на целый день.

Пользуюсь им регулярно по совету косметолога всего месяц, и мне очень нравится результат.

Для идеального тона

Крем Becca. Для меня это единственное тональное средство, которое не сворачивается на коже в течение дня.

Придает мерцание, хорошо маскирует несовершенства и придает здоровый вид. Имеет минимальный расход – хватает надолго.

Для губ

Бальзам Payot, который придает мерцание и мягкость губам, и блеск Kiko «два в одном», матовый и глянцевый.

Можно наносить блеск поверх матового слоя или использовать их по-отдельности.

Любимый парфюм

Это Nomenclature. Аромат просто волшебный: я его и чувствую и не чувствую, нет навязчивого запаха, а только легкий шлейф.

На каждом человеке он раскрывается по-разному, на мне дает чуть сладковатый аромат.

Для тела

Соляной скраб «Чайная роза» три раза в неделю. Я фанат скрабов, и этот – самый любимый.

Соль смывает весь негатив и усталость, а масло в его составе ухаживает за кожей, увлажняет и питает ее.