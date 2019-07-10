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Процедура BB-Glow: эффект тонального крема - на год?

Процедура BB-Glow: эффект тонального крема - на год?

Такой эффект обещает процедура BB-Glow, которая взорвала азиатскую бьюти-индустрию и добралась до нас.

Эта процедура придает лицу ровный цвет, сужает поры, разглаживает мелкие морщинки и увлажняет кожу. Отвечает за такой эффект специальный коктейль из гиалуроновой кислоты, витаминов, красящего вещества с осветляющим и тонирующим свойством.

Для введения сыворотки косметолог использует специальный аппарат с иголочками, которые с минимальными повреждениями кожи (а на хороших аппаратах - и без повреждений) «втирают» препарат в верхние слои эпидермиса.

В составе сыворотки содержится диоксид титана - пигмент, который и обеспечивает тональный эффект после процедуры.

Возрастных или других проблем процедура BB-Glow, конечно, не решит: их придется убирать другими способами, ну или довольствоваться свежим цветом лица. А он, как утверждают косметологи, задержится на вашей коже надолго - до года.

В Туле процедуру BB-Glow тоже делают, стоимость - порядка 3500 рублей.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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