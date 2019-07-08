Правила стиля: гардероб Наталии Касаткиной

Свои любимые летние образы «Модному городу» продемонстрировала персональный стилист Наталия Касаткина.

В офис

Офисная работа в прошлом, сейчас я стилист. Вожу за руку по магазинам и разбираю гардеробы. В этой работе у меня нет дресс-кода, но деловую одежду по-прежнему очень люблю. К тому же большая часть моих клиентов просит подобрать одежду именно для работы в деловом стиле для офиса.

Платье Cos, ботинки Amaia, сумка Hermes.

Работаете в офисе и ваша униформа – блузка? Обращаем внимание на: юбки-миди, не драные прямые джинсы, рубашки и блузки с рукавом и без, закрытые футболки спокойных цветов, разнообразные брюки из легких тканей, обувь в мужском стиле и босоножки на уверенных каблуках, крупные украшения без этнической ориентации, сумки жесткой формы и кожаные городские рюкзаки.

Получаем универсальную капсулу «и в пир и в мир», живем счастливо и без проблем «что же надеть на работу?» и «почему меня не воспринимают всерьез?».





К любому поводу

Главный совет, который я всегда даю: если не знаете, что купить, обязательно купите хороший брючный костюм. Он будет выручать вас везде и всегда. Его можно надеть на работу с рубашкой или блузкой, на вечеринку, надев на голое тело, подобрав туфли и правильные аксессуары. Либо надеть

обувь без каблука, сумку-шопер и отправиться гулять по магазинам.

Брючный костюм – очень правильное и важное вложение средств.

В моем гардеробе уже есть строгий темно-синий костюм в полоску, а на лето приобрела вот такой костюм актуального ярко-лимонного оттенка.

Пиджак, брюки, топ, кеды – всё Stradivarius, туфли Marni, серьги H&M.

Платок – это сейчас большой тренд, который идет всем. Его можно носить в волосах, на шее, руке, продевать в шлёвки брюк или повязать на ручку сумки. Я просто взяла отрез ткани из магазина тканей и обработала края.

В отпуск

В отпуске мне обычно не сидится на месте. Очень люблю прогулки по городу, шопинг и экскурсии. Поэтому мой багаж состоит не только из купальника и шляпки. В отпуск обязательно возьму этот наряд в бежевых оттенках. Кстати, отличный вариант образа: бежевый монохром всегда смотрится женственно и элегантно.

Костюм, топ, босоножки – всё Stradivarius, сумку купила в винтажном магазине в Торонто, украшения – в сувенирных лавочках на курортах.

Главные тренды этого лета – природные оттенки и натуральные ткани. Для самых смелых яркие цвета и неон. Но абсолютно для всех – идеально сидящая одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно!

На прогулку

Мой стиль зависит от настроения, внутреннего состояния, места и времени. От военных ботинок до элегантных туфель, от мужских пиджаков до летящих сарафанов.

Люблю смешивать несочетаемые вещи – нежное кружево и грубую обувь. Эти метаморфозы доставляют мне истинное удовольствие.

Юбка Zara, блузка сшита на заказ из хлопкового кружева, джинсовка Levis выварена в хлорке для достижения нужного уровня винтажности, сумка Bershka, ботинки Dr. Martens, цепочка и бусы – подарок бабушки.

На тренировку

Я люблю спорт. И хорошо, что у меня есть наставник: занимаюсь регулярно с тренером Иваном Устименко уже больше года. К своему удивлению, не потеряла за это время интерес к занятиям. И уже с подружками создали группу «Бандитки на сушке» (смеется) и ходим заниматься к Ивану компанией. В спортивной одежде для меня самое главное – комфорт.

Топ и велосипедки OYSHO, дождевик Zara, ботинки Dr. Martens, рюкзак Gerard Henon.

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