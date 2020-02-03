Гороскоп на февраль: как обогнать ретроградный Меркурий

Во второй половине февраля Меркурий снова станет ретроградным. О том, чем это грозит, мы говорили здесь. Если в двух словах: постарайтесь решить все важные вопросы в начале месяца, а в конце февраля не переживайте, если что-то пойдет не так – это всё Меркурий виноват. Первый ретроградный период в этом году начнется 17 февраля и закончится 10 марта. Придется затаиться и ждать.

В феврале мы поздравляем талантливого фотографа Юлию Леонову. С недавних пор, кстати, Юля работает в «Модном городе». 19 февраля ей исполняется 25 лет. Наши поздравления Юле и всем, кто родился в этом месяце! Пусть ретроградство Меркурия вас не коснется)).

Вещь месяца

Новая модель часов True Thinline Deep Web от Rado — с двумя прозрачными дисками-паутиной, которые непрерывно движутся. Идеальный спутник для тех, кто никогда не сидит на месте.

Овен (21.03–20.04)

Если вы хотите в этом месяце добиться действительно значимых результатов в работе, как можно больше общайтесь с окружающими, привлекайте на свою сторону новых помощников. Попытайтесь сплотить вокруг себя небольшой коллектив, в котором вы сможете играть роль лидера. У одиноких Овнов в феврале будут шансы изменить к лучшему свою личную жизнь. Доходы могут вырасти.

Благоприятные дни: 2, 9, 13, 18, 22, 26 февраля.

телец (21.04–21.05)

Если вы не будете скрывать свои таланты от окружающих, то легко сможете сделать еще один шаг по карьерной лестнице или достаточно громко заявить о себе для того, чтобы это произошло уже в самом ближайшем будущем.

Не ждите слишком многого от избранника: люди не идеальны и не обязаны соответствовать вашим ожиданиям.

В финансах, возможно, потребуется включить режим экономии.

Благоприятные дни: 16, 18, 28 февраля.

Близнецы (22.05–21.06)

Поиск себя будет занимать вас больше всего в этом месяце. Близнецы захотят расширить свой кругозор, вырваться из рутины, заняться чем-то совершенно новым и необычным для себя. Сейчас вы можете открыть для себя какую-то новую философию, мировоззрение, возможно, вас начнут интересовать духовные вопросы. В профессиональном плане крупных событий не ожидается, поэтому вы можете расслабиться и начать планировать проекты на будущее.

Благоприятные дни: 3, 9, 12, 18, 20, 25 февраля.

рак (22.06–22.07)

Старайтесь в этом месяце никому не давать денег в долг - если вы это сделаете, возврата придется ждать долго. Хорошие дивиденды можно получить от бизнеса и от проведения финансовых операций, в том числе с чужими деньгами. Не исключено получение премии за успешно выполненную работу.

Знакомства и браки, заключенные в феврале, обещают быть удачными.

Благоприятные дни: 4, 9, 16, 19, 20, 25, 28 февраля.

лев (23.07–23.08)

Сейчас не стоит начинать новые проекты, менять работу, делать крупные покупки. Подождите до марта, а пока лучше очистить от лишнего дом, рабочий стол, компьютер, отношения. В личной жизни возможно знакомство с человеком, с которым вы почувствуете необычайную общность взглядов и интересов.

Благоприятные дни: 5, 10, 19, 20, 23 февраля.

дева (24.08–23.09)

В феврале звезды благоприятствуют делам, связанным с наследством, страховками, финансовыми операциями, совместным бизнесом, в общем, всему, во что могут быть вовлечены деньги других людей. В личной жизни может случиться знакомство, которое стремительно перейдет в бурный роман. На работе вы будете на хорошем счету у руководства благодаря вашему вниманию к мелочам.

Благоприятные дни: 7, 14, 20, 27 февраля.

Весы (24.09–23.10)

Сильная воля в сочетании с оптимизмом помогут вам преодолеть любые проблемы.

В важных вопросах лучше проявить принципиальность и не идти на уступки.

Вам могут предложить новое место с повышением в должности или более высоким окладом.

Благоприятные дни: 8, 12, 19, 21, 28 февраля.

скорпион (24.10–22.11)

Удачными будут начинания, связанные с творчеством, рекламой и продвижением, а также с поездками – так что отправляйтесь в путешествие. То, что приносит вам удовольствие (хобби или дополнительная работа доля души), в феврале начнет приносить прибыль. В финансовой сфере должен наступить период определенного улучшения.

Благоприятные дни: 3, 6, 12, 16, 20, 22, 28 февраля.

стрелец (23.11–21.12)

Месяц будет благополучным во всех областях вашей жизни. Хотите карьерного роста - посвятите февраль обучению и совершенствованию профессиональных навыков. Новые идеи по работе будут поддержаны руководством. Поиски инвесторов для бизнеса увенчаются успехом, как и сдача экзаменов или защита диссертации. Личные отношения будут гармоничными, если вы умерите свое неуемное стремление к свободе и желание все решать самостоятельно.

Благоприятные дни: 6, 10, 14, 19, 22, 28 февраля.

козерог (22.12–20.01)

Вы сможете улучшить свое финансовое положение или по крайней мере сделать что-то, что повысит ваше благосостояние в ближайшем будущем. Удачными будут инвестиции, в том числе в недвижимость.

Те, кто планирует важный профессиональный или бизнес-проект, наконец смогут его запустить.

Дел будет много, но есть риск не завершить ни одного, если хвататься за все сразу. Лучше сконцентрироваться на одной приоритетной задаче и довести ее до логического завершения.

Благоприятные дни: 8, 11, 15, 20, 25 февраля.

водолей (21.01–19.02)

Вспомните о себе: ваши интересы имеют первостепенное значение, как бы эгоистично это ни звучало. Не позволяйте себя использовать ни в рабочей сфере, ни в личных отношениях. Дарите себе маленькие и большие радости. Сделайте наконец то, о чем давно мечтаете. Свободные Водолеи сейчас имеют все возможности покончить с одиночеством и создать счастливую семью.

Благоприятные дни: 3, 6, 17, 24 февраля.

рыбы (20.02–20.03)

Благоприятный месяц для общения, удачными будут деловые и личные встречи. Будет возможность помочь близким, сделать что-то полезное для других, принять участие в важном деле. Ваша изобретательность, творческий подход, умение найти нестандартные решения поможет достичь поставленных целей.

Возможны неожиданные денежные поступления, щедрые подарки, приятные сюрпризы.

Благоприятные дни: 6, 10, 13, 18, 21, 27 февраля.