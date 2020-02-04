Из зимы в лето: как подготовить кожу к зимнему отпуску на море

Как правильно ухаживать за кожей до и после зимнего отпуска в жарких странах, рассказывает врач-косметолог Елена Черных.

Елена Черных.

Отдых в жарких странах зимой – популярная тенденция последних лет. Однако в поиске новых впечатлений мы часто забываем, что не всегда можно быстро адаптироваться к резкому изменению температурных условий.

Скачок из зимы в лето и обратно может оказаться значительной нагрузкой для кожи и привести к куперозу, сухости, пигментации и пр.

Резкие перепады температур – значительный стресс для кожи. При попадании из зимы в лето кожа сталкивается с чрезмерной инсоляцией, усилением испарения влаги, вследствие чего происходит ее обезвоживание, появляются признаки фотостарения, усиливается салоотделение.

При возвращении из лета в зиму резкое снижение температуры приводит к «вытягиванию» из глубоких слоев кожи влаги на поверхность, где она кристаллизуется, что вызывает шелушение.

При сочетании мороза с ярким солнцем возможно развитие пигментации, особенно если гидролипидная мантия кожи нарушена. Не забывайте и о том, что смена климата может обострить проявления купероза. Поэтому если вы к нему предрасположены, вам нужно не только пользоваться солнцезащитными средствами и избегать прямых солнечных лучей, но и заранее готовить кожу к поездкам с помощью препаратов, укрепляющих сосудистую стенку (витамин С, рутин или витамин Р, витамин Е, биофлавоноиды).

Кожа успешно адаптируется к смене климата и быстро восстановится после нее, если у нее не нарушена защитная мантия. Именно она принимает на себя агрессивное воздействие ультрафиолетового излучения, которое приводит к нарушению связей между клетками эпидермиса и, соответственно, к потере влаги. Если защитная пленка кожи повреждена, то любое увлажнение бессмысленно: влага не будет удерживаться. В этом случае необходимо вовремя диагностировать проблему и заранее назначить косметический препарат с ингредиентами, способными «cклеить» разъединенные клетки. Таким образом мы предупредим обезвоживание или обморожение кожи. Помочь организму изнутри можно приемом препаратов омега-3, церамидов.

До отпуска

Какие меры следует принять, чтобы избежать осложнений из-за смены климатических условий?

Процедуры, предполагающие нарушение целостности кожи (пилинги, шлифовки), необходимо прекратить не позднее чем за месяц до отъезда. Коже необходимо время на восстановление, иначе возможно развитие посттравматической пигментации.

Контурную пластику (например, увеличение объема губ) желательно завершить не позднее чем за 14 дней до поездки, чтобы успел пройти отек и гематомы и осталось время для коррекции и купирования возможных осложнений, например, герпетических высыпаний.

На ярком солнце мы сильнее щуримся, что приводит к образованию новых морщин. Для их предупреждения можно сделать предварительные инъекции ботулинического нейропротеина (диспорт, ботокс) в зоны гипертонуса за две недели до отъезда.

Во время отпуска в жарких странах кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Для профилактики потери влаги сделайте инъекции гиалуроновой кислоты пролонгированного действия (биоревитализацию) не позднее чем за неделю до отъезда. В этом случае кожа насытится дополнительным количеством влаги и меньше пострадает в условиях повышенной инсоляции.

Использование увлажняющих косметических средств после солнечных ванн также помогает компенсировать потерю влаги.

После отпуска

В первые дни после возвращения сразу начинайте использовать увлажняющие и питательные маски, содержащие антиоксиданты.

Ускорить восстановление кожи после обезвоживания в результате агрессивного УФ-облучения поможет биоревитализация. Но ее целесообразно провести не ранее чем спустя 7-10 дней.

Почему не сразу? Дело в том, что инъекционные методики являются дополнительной нагрузкой для кожи. А ей нужно время, чтобы адаптироваться ко вновь изменившимся условиям среды, поэтому следует дождаться нормализации функции саловыделения. Такой же срок нужно выждать перед проведением других процедур.