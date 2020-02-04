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Из зимы в лето: как подготовить кожу к зимнему отпуску на море

Из зимы в лето: как подготовить кожу к зимнему отпуску на море

Как правильно ухаживать за кожей до и после зимнего отпуска в жарких странах, рассказывает врач-косметолог Елена Черных.

Елена Черных.

Отдых в жарких странах зимой – популярная тенденция последних лет. Однако в поиске новых впечатлений мы часто забываем, что не всегда можно быстро адаптироваться к резкому изменению температурных условий.

Скачок из зимы в лето и обратно может оказаться значительной нагрузкой для кожи и привести к куперозу, сухости, пигментации и пр.
Резкие перепады температур – значительный стресс для кожи. При попадании из зимы в лето кожа сталкивается с чрезмерной инсоляцией, усилением испарения влаги, вследствие чего происходит ее обезвоживание, появляются признаки фотостарения, усиливается салоотделение.

При возвращении из лета в зиму резкое снижение температуры приводит к «вытягиванию» из глубоких слоев кожи влаги на поверхность, где она кристаллизуется, что вызывает шелушение.

При сочетании мороза с ярким солнцем возможно развитие пигментации, особенно если гидролипидная мантия кожи нарушена. Не забывайте и о том, что смена климата может обострить проявления купероза.  Поэтому если вы к нему предрасположены, вам нужно не только пользоваться солнцезащитными средствами и избегать прямых солнечных лучей, но и заранее готовить кожу к поездкам с помощью препаратов, укрепляющих сосудистую стенку (витамин С, рутин или витамин Р, витамин Е, биофлавоноиды).

Кожа успешно адаптируется к смене климата и быстро восстановится после нее, если у нее не нарушена защитная мантия. Именно она принимает на себя агрессивное воздействие ультрафиолетового излучения, которое приводит к нарушению связей между клетками эпидермиса и, соответственно, к потере влаги. Если защитная пленка кожи повреждена, то любое увлажнение бессмысленно: влага не будет удерживаться. В этом случае необходимо вовремя диагностировать проблему и заранее назначить косметический препарат с ингредиентами, способными «cклеить» разъединенные клетки. Таким образом мы предупредим обезвоживание или обморожение кожи. Помочь организму изнутри можно приемом препаратов омега-3, церамидов.

До отпуска

Какие меры следует принять, чтобы избежать осложнений из-за смены климатических условий?

  • Процедуры, предполагающие нарушение целостности кожи (пилинги, шлифовки), необходимо прекратить не позднее чем за месяц до отъезда. Коже необходимо время на восстановление, иначе возможно развитие посттравматической пигментации.
  • Контурную пластику (например, увеличение объема губ) желательно  завершить не позднее чем за 14 дней до поездки, чтобы успел пройти отек и гематомы и осталось время для коррекции и купирования возможных осложнений, например, герпетических высыпаний.
  • На ярком солнце мы сильнее щуримся, что приводит к образованию новых морщин. Для их предупреждения можно сделать предварительные инъекции ботулинического нейропротеина (диспорт, ботокс) в зоны гипертонуса за две недели до отъезда.
  • Во время отпуска в жарких странах кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Для профилактики потери влаги сделайте инъекции гиалуроновой кислоты пролонгированного действия (биоревитализацию) не позднее чем за неделю до отъезда. В этом случае кожа насытится дополнительным количеством влаги и меньше пострадает в условиях повышенной инсоляции.

Использование увлажняющих косметических средств после солнечных ванн также помогает компенсировать потерю влаги.

После отпуска

  • В первые дни после возвращения сразу начинайте использовать увлажняющие и питательные маски, содержащие антиоксиданты. 
  • Ускорить восстановление кожи после обезвоживания в результате агрессивного УФ-облучения поможет биоревитализация. Но ее целесообразно провести не ранее чем спустя 7-10 дней.

Почему не сразу? Дело в том, что инъекционные методики являются дополнительной нагрузкой для кожи. А ей нужно время, чтобы адаптироваться ко вновь изменившимся условиям среды, поэтому следует дождаться нормализации функции саловыделения. Такой же срок нужно выждать перед проведением других процедур.

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Автор: Екатерина Белова
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