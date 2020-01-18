Пока Меркурий не вернулся

Схема движения Меркурия в ретроградный период. Схема с oren.ru.

Говорят, все уже давно живут по ретроградному Меркурию. Он виноват, если сломалась машина, поссорились с мужем или сорвалась встреча. Под него подстраивают планы, стараясь не планировать ничего важного.

Планеты становятся ретроградными в те периоды, когда снижается их скорость вращения вокруг Солнца. Из-за этого с Земли кажется, что они движутся назад. Меркурий входит в свой ретроградный период как раз тогда, когда проходит мимо нашей планеты, и случается это три раза в год. И что тут начинается!

Меркурий отвечает за коммуникацию, поездки, переговоры. Когда он находится в ретроградном движении, все новые начинания могут быть бессмысленны. Происходят сбои в обмене информацией, взломы соцсетей, выходит из строя техника, вам кажется, что люди не понимают элементарных вещей и т. д. Как с этим справиться?

Основной совет: не рассчитывать на многое в эти периоды и быть предельно внимательным.

Перечитывайте документы, которые подписываете; уточняйте время встреч и планы, свои и других людей; заведите себе ежедневник, если у вас его пока нет (он и после Меркурия будет нелишним).

В 2020 году Меркурий будет ретроградным трижды:

с 17 февраля по 10 марта,

с 18 июня по 12 июля,

с 14 октября по 3 ноября.

Сейчас у него как раз затишье, а значит, можно начинать новые дела и проекты, а потом – затаиться и ждать.

Если вы верите во всю эту астрологическую историю, обратите внимание на специальные мобильные приложения и книги: они позволят следить за Меркурием, фазами Луны, домами Солнца, гороскопами и прочей звездной пылью.

«Как пережить ретроградный Меркурий» (16+)

Автор книги Берни Эшмен называет себя астрологом-оптимистом, который поможет благополучно пережить ретроградные периоды планет. Да, Меркурий не один творит свое черное дело, в подельниках у него – Марс и Венера.

Книга обещает научить правильно вести себя в трудные периоды - избегать негативных мыслей, принимать более обоснованные решения по вопросам взаимоотношений, общения и бизнеса и использовать возможности, предлагаемые ретроградными планетами. Автор говорит, что ретроградные планеты могут творить чудеса, потому что порой награждают нас новыми идеями и озарениями:

«Способность всегда быть в курсе новых тенденций – тоже заслуга Меркурия и еще одно из его средств работы с вами. Она предупредит вас о том, что условия меняются и вам пора меняться вместе с ними. Адаптация к новым обстоятельствам – легкий ветерок, когда вы настроены на этого вселенского гиганта изворотливости и тонкого мышления.

Думайте о Меркурии как о своеобразном флюгере, который помогает вам быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Сотрудничая с Меркурием, вы становитесь обладателем хорошо развитого и очень организованного делового чутья».

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