Дом начинается с террасы

Терраса – первое, что встречает хозяев дома, и первое, что видят их гости. Но дерево, которое традиционно применяется при строительстве террас, довольно быстро теряет первоначальную красоту, требует обработки защитными составами, красками или лаками. Есть другой вариант - террасная доска из древесно-полимерного композита.

Террасная доска из ДПК сочетает в себе красоту, экологичность натурального дерева и неуязвимость современного полимерного материала. Она не боится дождя и снега, не меняет свою форму и вид при перепадах температур, не поддается гниению. Как говорится, положил и забыл.

Одна из ярких тенденций этого года – террасная доска с 3D-тиснением. В коллекции — натуральные, выразительные цвета. Фактура поверхности – спил с радиальным узором, объемными жилками и волокнами.

Террасная доска с тиснением остается не скользкой даже после дождя.

Есть еще два варианта оформления поверхности такой доски: гладкая шлифованная и «вельвет», имитирующий специальную рельефную обработку против скольжения.

Технология 3D сегодня применяется не только в террасной доске: это ограждения для террасы, ступени, фасадную доску, мобильные беседки.

Все эти элементы внешне неотличимы от деревянных и сохранят свою красоту на долгие годы.