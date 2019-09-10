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Модный тренд: прозрачный плащ

Модный тренд: прозрачный плащ

Эта вещь только кажется сложной в комбинировании. На самом деле такой плащ готов составить пару легким платьям, узким джинсам и широким брюкам. Он позволяет играть с многослойностью и каждый раз создавать новое настроение – футуристичное, романтичное, хулиганское. В сентябре обещают много теплых деньков, когда можно будет выгулять этот стильный предмет гардероба.

Ирина Алексеева, блогер @my_lovely_chanel

– Пыльник из органзы – свежий, незаезженный тренд. Легкий, воздушный, идеальная statement thing на летний вечер; он будет отлично гармонировать с платьями-комбинациями как в тон, так и контрастных оттенков, а также идеально впишется в ансамбль с топами и джинсами. Мой – цвета свежей травы от Zara – ничуть не уступает люксовому варианту MaxMara. Не бойтесь экспериментов с обувью: этот тренд достаточно гибкий для того, чтобы сочетать его и с кроссовками, и со шпилькой.

Выбор Ирины Алексеевой — тренч Zara, 2990 руб.

А вот какие варианты мы нашли в интернет-магазинах:

Легкое пальто Kaos, 5500 руб.; плащ Tessa, 9500 руб.; плащ Pamela Milano, 13500 руб.; легкое пальто Ermano Scervino, 98 000 руб.

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Автор: Екатерина Белова
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