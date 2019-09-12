Абсолютная любовь

Быть родителями — это огромное счастье и такая же гигантская ответственность: за будущий характер ребенка, его привычки, манеру поведения и отношения с людьми. Приглашенный редактор «Модного города» Ирина Алексеева, мама Арины, делится своими секретами взаимопонимания с дочкой.

Я всегда с некоторой опаской ждала подросткового периода своего ребёнка — наслушавшись про трудности этого непростого возраста, начальной фазы взросления, я, мягко говоря, переживала, не стану ли я представителем оппозиции для собственной дочери. Благодаря нашему грамотному тандему в свои 13 лет Арина считает меня своим кумиром и гордится мной. Я безумно благодарна за это прежде всего ей — она чуткий и восприимчивый человек с хорошей памятью и доброй душой. Как мы этого добились? Попробую рассказать в двух словах.

Любите своего ребёнка абсолютной любовью. Даже если он накосячил, обманул, нахамил — постарайтесь уловить момент, удобный для откровенного разговора, и разъясните, что было сделано неправильно. Скажите, насколько вы его любите, но подчеркните, что расстроены. Приведите примеры из собственной жизни, из опыта бабушек, дедушек.

Даже если он накосячил, обманул, нахамил — постарайтесь уловить момент, удобный для откровенного разговора, и разъясните, что было сделано неправильно. Скажите, насколько вы его любите, но подчеркните, что расстроены. Приведите примеры из собственной жизни, из опыта бабушек, дедушек. Уважайте интересы и предпочтения маленького человека. Ребёнок хочет играть в футбол, а вы упорно видите его на занятия по хореографии? Таким образом вы всего лишь удовлетворяете свои личные амбиции за счёт ещё не взрослой личности.

Задвиньте в сторону собственное эго и прислушайтесь к желаниям, потребностям и интересам своего малыша.

Не вздумайте повышать голос или, упаси Боже, поднимать руку. Это прямой путь к психологической травме, результирующейся в историях «мама била меня ремнём». У нас дома тишина, поэтому дочь не выносит шума и крика.

Строгий голос с ноткой разочарования— этого вполне достаточно.

Станьте ребёнку другом и наставником. Нет, не злой и чопорной училкой, которую он будет бояться, — а весёлым и добрым приятелем, который выслушает, обнимет и подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Арина не прячет от меня записки от поклонников и не скрывает неприятности — мы обсуждаем их вместе.

Нет, не злой и чопорной училкой, которую он будет бояться, — а весёлым и добрым приятелем, который выслушает, обнимет и подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Арина не прячет от меня записки от поклонников и не скрывает неприятности — мы обсуждаем их вместе. Мягко приучайте ребёнка помогать вам: помыть за собой посуду, покормить котёнка, вынести мусор, сходить в супермаркет за овощами. Взросление — непростой период, поэтому очень важно именно в это время привить любовь к чистоте и дисциплине. Это организует, делает человечка собраннее, целеустремлённее, успешнее.

помыть за собой посуду, покормить котёнка, вынести мусор, сходить в супермаркет за овощами. Взросление — непростой период, поэтому очень важно именно в это время привить любовь к чистоте и дисциплине. Это организует, делает человечка собраннее, целеустремлённее, успешнее. Награждайте своё любимое чадо и мотивируйте на подарки. Малыш, постарайся отлично закончить триместр, и мы прекрасно проведём вместе неделю на море. Девочке — маникюр, прическу, косметичку. Мальчику — новый гаджет, крутые джинсы, велик.

Это небольшое моделирование первого заработка. Ребёнок поймёт, что уже сейчас он получает желаемое, если стремится к цели и работает над ней.