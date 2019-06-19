Летний бьюти-набор: ТОП-16 косметических новинок

Летом наш набор уходовых средств меняется – отвечая погодным условиям, они должны как следует увлажнять, обеспечивать свежесть, быть максимально легкими, нелипкими, натуральными. А еще косметика должна помогать нам быстро приводить себя в порядок, чтобы оставалось больше времени на отдых и удовольствия. В нашей подборке летних must-have от профессиональных брендов есть средства, которые помогут быть красивой в любую жару.

Для мгновенной красоты

Летом не хочется тратить много времени перед зеркалом? Корейская косметика поможет привести себя в порядок с космической скоростью.

Филлер La'Dor превратит любые волосы в глянцевую картинку «как в рекламе»: он заполняет поврежденные участки волос и тем самым восстанавливает их структуру. Волосы становятся послушными, гладкими, они не пушатся, хорошо укладываются и приобретают невероятный блеск.

Профессиональный макияж одним движением поможет создать мегапопулярный крем ЕNOUGH Collagen Moisture Foundation, любимец визажистов и блогеров.

Он обладает великолепной тонирующей способностью, подстраивается под тон кожи, полностью маскирует несовершенства без эффекта маски, не забивает поры, на жирной коже устраняет блеск, сухую увлажняет, а коллаген восстанавливает упругость и эластичность.

Если ты танцевала до утра, гидрогелевые патчи L.sanic с экстрактом голубой агавы за несколько минут устранят темные круги под глазами, осветлят, тонизируют и глубоко увлажнят кожу.

А если ты перегуляла на солнце, гель Ladykin Affinitic Whitening Moisturizer поможет уменьшить интенсивность веснушек, возрастной пигментации, следов постакне. Впитывается за 5 секунд, питает и смягчает кожу, разглаживает ее, замедляет появление возрастных изменений.

Для красоты блонда

Блондинки знают, как непросто надолго сохранить красивый оттенок волос после окрашивания. Теперь ты можешь решить эту задачу без лишних усилий.

Для мытья используй шампунь LONDA Professional Color Revive Blonde/Silver: он нейтрализует желтизну, придаст блеск, усилит холодный оттенок.

После мытья наноси на влажные волосы маску Estel Haute Couture Luxury Blond: она укрепит хрупкие светлые волосы, обеспечит им достаточное питание и увлажнение, сохранит яркость цвета и придаст ему изысканное жемчужное сияние.

Дополняй маску несмываемым спреем-кондиционером Schwarzkopf Professional Tone Enhancing Spray Conditioner Cool Blond. Он устраняет теплый тон, обогащает волосы холодным пигментом, шелк в его составе выравнивает поверхность поврежденных волос.

Для рук, ног, ногтей и волос

Воск Wula с натуральными маслами и растительными экстрактами обеспечит ноготкам и кутикуле питание, восстановит поврежденные ногти и увлажнит сухую кожу.

Если кожа рук сухая и поврежденная, используй крем-воск Sagitta. Он дает глубокое увлажнение, уменьшает раздражение, заживляет ранки и трещины и стимулирует выработку коллагена, чтобы твои ручки всегда были мягкими и гладкими.

А натуральный биовоск «Нежные пятки» этой же марки смягчает и питает сухую кожу пяточек, снимает воспаление, эффективно заживляет, а при регулярном использовании предотвращает появление трещин и натоптышей.

Не хочешь тратить много времени на укладку волос? Мед Ollin Perfect Hair Honey – это инновационный ухаживающе-стайлинговый продукт, который превращает укладку непослушных волос в комфортный и быстрый процесс.

Для здоровой улыбки

Чтобы зубы были здоровыми, нужен правильный уход и эффективные средства.

Зубная паста PAGARD PREMIO обеспечивает премиальный уход за полостью рта: эффективно отбеливает, восстанавливает эмаль и борется с кариесом на ранних стадиях.

Монопучковая зубная щетка ТеРе Compact Tuft особой конструкции идеально подходит для очищения областей, требующих особого внимания: прорезавшийся зуб, имплант, атачменты.

Для свежего дыхания используй ополаскиватели Curaprox Perio Plus+ с запатентованной комбинацией хлоргексидина и CITROX комплекса. Натуральные ингредиенты в их составе успешно борются с зубным налетом.

Спрей Halitosis поможет устранить неприятный запах изо рта и освежить дыхание быстро и надолго.

Очистить межзубные промежутки поможет ершик ТеРе EasyPick. Благодаря конической форме и особому рельефу он эффективно удаляет зубной налет и остатки пищи, не повреждая десны.