Отпуск, море, маникюр

етом хочется выйти за рамки ограничений – ведь в отпуске можно забыть про дресс-код и другие скучные офисные правила. И тренды моды нас в этом поддерживают: актуальными становятся длинные ногти, яркие цвета и эффектные декоры. Главное правило - не бойтесь экспериментов!

Смелее используйте надписи и рисунки. Никаких рамок и границ: хотите провокации – провоцируйте!

Мегамодный минимализм продолжает набирать обороты. Многим уже полюбился такой маникюр, когда ноготки украшены простыми графичными линиями или точками. В летнем исполнении минимализм не менее прекрасен: те же линии выполняются в ярких и даже неоновых оттенках.

Маникюр с негативным пространством, когда часть ногтевой пластины покрыта бесцветным лаком, летом тоже меняется: дополнительные цвета становятся насыщенными.

Используйте стемпинг и слайдеры – наклейки для маникюра, которые позволяют быстро создать на ногтях рисунки и принты.

Сочный цвет+декор. Актуальной тенденцией лета?2019 стали нейл-арты с крупным акцентным рисунком на одном из пальцев. Такой маникюр выглядит эффектно и стильно, особенно если основной цвет будет ярким.

Пастельный градиент. Красивый, мягкий переход одного оттенка в другой выглядит нежно и оригинально. Можно дополнить его рисунком, но и в чистом виде он прекрасен и не требует других украшений.

«Вкусные» оттенки. Фруктовые, ягодные, конфетные, яркие оттенки даже без декора будут самодостаточны.

На фото представлены работы мастеров студий Katrin Delar и Pops Nails.