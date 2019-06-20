Новое в эпиляции: гелинг

Лучшие салоны Москвы покоряет революционный способ удаления волос – гелинг. Красотки стремятся попасть на эту процедуру, которая гораздо менее болезненна по сравнению с привычными воском и сахаром и после которой количество волос резко уменьшается.

Гелинг – не имеющая аналогов разработка российских ученых научного парка МГУ, которая ослабляет рост волос вплоть до полного его прекращения.

При этой процедуре волосы не просто удаляются с кожи, как при шугаринге или ваксинге. Гель работает внутри каждого волоска, разрывает связь между волосяной луковицей и фолликулом. Большинство волоском после воздействия геля вынимаются из кожи просто пальцами, без усилий.

Гелинг имеет накопительный эффект: с каждой процедурой волос становится все меньше, они становятся тоньше и светлее, а после курса процедур рост их замедляется вплоть до прекращения.

По эффективности гелевая эпиляция сравнима с лазером, но в отличие от него гелинг работает на любых волосах (светлых, седых, жестких, пушковых) и коже (с загаром, татуировками). А что важно, он безопасен: составы не всасываются в кожу, нетоксичны, гипоаллергенны, не вызывают раздражений, при процедуре исключены травмы и ожоги кожи.

Гелинг – люксовая процедура. Он не только замедляет рост волос и комфортно удаляет их: косметика отшелушивает клетки благодаря AHA-кислотам в составе. Благодаря этому кожа становится нежной, мягкой, как после хорошего пилинга, и решается проблема вросших волос: после гелинга их количество сводится к минимуму, а новые больше не появляются.