Туляк Кирилл Фёдоров - на всех телеэкранах страны

Если вы не знаете туляка Кирилла Фёдорова лично, вы всё равно почти наверняка его знаете — видели по телевизору. Например, в эти новогодние праздники его показали в «огоньках» и концертах на нескольких федеральных каналах. Кирилл — барабанщик, который аккомпанирует всем нашим звездам на больших сборных концертах и съемках программ.

На ТВ с улицы не попадают

На барабанах Кирилл играет со школы: «Классе в 10-м у меня появилась моя первая установка, и я целый день барабанил — соседи, наверное, хотели меня убить. С утра и до вечера у меня дома проходили репетиции с разными группами — тогда я играл, кажется, во всех тульских коллективах».

— Кирилл, а как ты попал в аккомпанемент к звездам? Есть какие-то кас-тинги, через которые можно получить такую работу?

— Вряд ли. С улицы туда не попадают, я таких примеров не знаю. Думаю, что без знакомств и связей пробиться в эту сферу сложно. Со мной всё вышло случайно, я сам к этому не стремился, играл, фотографировал, где-то работал, и однажды через «друзей друзей» меня попросили срочно сыграть на съемках. Потом пригласили еще, и еще — так всё и началось.

Концерт в «Крокусе» начинается. Зал битком.

— Помнишь свою первую съемку?

— Да, это было года три назад, программа «Субботний вечер» на «России», с Николаевым, Газмановым и другими артистами. Волнения не было: это же постановка, и к тому же съемки делают не с одного дубля. Мне гораздо больше запомнилось выступление в Туле на площади Ленина с моей любимой тульской группой «Небо молчит». Играть перед десятками тысяч зрителей — вот где была потрясающая энергетика!

— На съемки каких программ тебя приглашают? И под какую-то конкретную звезду?

— Я работаю в аккомпанементе «Главкино», «Мосфильма» и т. д. и на съемках вместе с другими музыкантами аккомпанирую всем исполнителям, которые участвуют в программе.

С легендой нашей эстрады Львом Лещенко.

Такая же история с «живыми» сборными концертами, например в «Крокусе»: там мы играем со всеми артистами. Из недавних съемок были «огоньки» и «Парад звезд» на «России», «Вечер памяти Михаила Круга», «ТопДискоПоп» на НТВ. Летом снимали Новый год для одного из казахстанских телеканалов, причем в Москве: все равно 70% участников в нем — наши звезды.

Оркестр в полном составе готов к съемке «Голубого огонька» на телеканале «Россия-1».

— А почему артисты не участвуют в съемках со своими музыкантами?

— Естественно, у многих есть свои коллективы, с которыми артисты выступают на сольных концертах и корпоративах. Но съемочное время очень дорого, и переподключать-перенастраивать аппаратуру для каждого исполнителя — слишком долго и накладно. Поэтому для всех звезд играем мы, чтобы не останавливать съемку. Ну, почти для всех.

Есть пара-тройка артистов, которые принципиально выступают только со своими музыкантами, — это Валерий Леонтьев, «А-Студио» и некоторые другие.

Грим прощает всё

— Когда ты пришел на съемки, тебе ставили какие-то условия относительно внешности?

— Нет, ничего такого не было. Бородатые сейчас в тренде)), так что ко мне никаких вопросов.

Иногда режиссер может сказать: «Ну куда ты так разъелся, тебя уже гримируют дольше, чем самую сложную возрастную звезду!»

Но это всё в шутку. Под хорошим гримом ничего не видно — с ним ты всегда молод, свеж и строен.

— Кстати, сколько же времени гримируют звезд?

— Зависит от внешности. Например, Нюшу — за 2 минуты, кого постарше — за 4. Там все поставлено на поток, гримеры делают свою работу молниеносно.

— Есть артисты, с которыми ты мечтаешь сыграть?

— Сейчас, уже, наверное, нет: я со столькими артистами переиграл… Когда был школьником, у меня в числе любимых была группа «Назарет». И вдруг несколько месяцев назад приходит приглашение поучаствовать в съемках, и для подготовки — самые хитовые песни этого коллектива! Когда-то я и мечтать не мог, что буду с ними на одной сцене, а сейчас сижу и болтаю с солистом в гримерке. Эмоции непередаваемые!

Кирилл с Дэном Маккаферти, экс-солистом Nazareth.

На живых концертах нравится работать с Алексеем Чумаковым, он очень качественный исполнитель. Хорошие впечатления от Алексея Воробьева, нашего земляка, — на сцене он энерджайзер. Лайма Вайкуле, София Ротару — дамы европейской закалки, приятные, тактичные люди, с которыми комфортно.

Лайма Вайкуле всегда с удовольствием общается с музыкантами.

Съемки с утра и до утра…

— Когда снимаются новогодние «огоньки»? Летом?

— Если бы! В декабре. Причем съемки длятся 20 дней в таком авральном режиме, что можно приехать на площадку к 9 утра, а уехать следующим утром или днем. Бывает, весь день сидишь без дела, а в 12 ночи начинается работа — потому что кто-то застрял в пробках, не успел вовремя прилететь и т. д.

— Тебе не сложно в таком режиме?

— Уже втянулся, теперь он мне даже нравится. Я, кстати, такие программы никогда не смотрел: они мне казались вялыми и неинтересными. Но когда ты в этом процессе изнутри — видишь, какая интересная здесь движуха и сколько народу над одной программой работает. Несколько сотен человек!

Кирилл Фёдоров аккомпанирует Николаю Баскову.

— Программы снимаются весь год?

— Нет, в этой работе очень сильно выражена сезонность. Например, в январе, после корпоративов и съемок, многие артисты уезжают из России. Работа начнется весной, на лето — снова перерыв. Осень-зима — самый сезон для съемок. Так что у меня несколько месяцев авральной работы, но зато и несколько месяцев отдыха.

…и три месяца на море

— А тебя не напрягает, когда по несколько месяцев сидишь без дела?

— Не напрягает, потому что мне хватает дохода на то, чтобы эти периоды простоя жить так, как мне нравится. У меня есть время, чтобы помногу отдыхать, видеться с дочкой, встречаться с друзьями когда хочется. Уже второй сезон у меня есть «дом на колесах»: когда потеплеет, сяду в него и уеду на море. В прошлом году я три месяца прожил в Крыму и в Сочи. Следующий этап — свое плавсредство. Для меня это самая органичная история — жить на своей яхте в Средиземноморье.

— Сколько ты планируешь жить в таком ритме? Не хочешь стабильности?

— Буду работать, пока востребован. В моем сегодняшнем ритме меня всё полностью устраивает. Я путешествую, имею возможность исполнять свои мечты. И живу не запариваясь. Мне не обязательно помнить, сколько мне лет и какой сегодня день недели.

Сейчас актуальна философия жизни одним днём: находиться в моменте здесь и сейчас, побороть «синдром отложенной жизни» и перестать всё откладывать на потом.

Никаких далеко идущих планов, упрощение жизни, минимизация бессмысленного потребления. Мне всё это близко, так я и живу.

Досье MYSLO

Кирилл Фёдоров, барабанщик.

Возраст: 36 лет.

Родился в Туле.

Учился в школе № 40, далее — на факультете иностранных языков в ТГПУ.

Работал барменом, фотографом.

Играл в тульских группах I’n’F, «Небо молчит», Sieged Mind, «Счастье внутри» и других.

Не женат. Дочке Таисии 3 года.