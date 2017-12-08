Пить или не пить? И сколько?

Снова и снова слыша вопросы «Зачем пить, если отекаешь?», «Чай относится к воде?», «Можно пить вечером?», «А если почки больные?», наш эксперт по стройности Мария Волкова решила ответить на них в этом посте.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Без воды никуда. Если честно, её нужно не просто «обязательно пить», а пить много - намного больше, чем кажется! Смешные 1,5 литра не способны даже наполовину снять токсическую нагрузку на наши тела: мы же живем не в горных Альпах с лавандовыми коровками! Дышим, пьем и едим сплошь ядохимикаты и соли тяжелых металлов. Портится кожа, появляется усталость, под глазами фингалы, локти шершавого ящера, с кишечником проблемы - но нет, мы стоически отказываемся пить воду. От нее ведь отекаешь!



Как правильно приучить себя к воде?

Да, вода - это просто чистая вода без газа, а не ромашковый чай или жидкость с медом и лимоном.

Начинаем с малого: 2 стакана в день по 250 мл натощак и днем перед едой. Привыкаем неделю. Через неделю - ещё плюс стакан в день. Раз в неделю прибавляем себе еще один стакан воды на день, в дополнение к предыдущей норме, и привыкаем.

Помним: стаканами, помногу воду лучше пить натощак или как минимум за 15 минут до еды. Тогда водичка успеет перейти в кишечник до того, как затворки желудка плотно закроются на переваривание обеда.



Поллитра-литр (а можно и больше, сколько осилите) пьем глотками в течение дня, в дополнение к стаканам. Глотками воду можно пить сразу во время или после еды, не дожидаясь положенных часа-полутора. Главное, в этом случае - пить по чуть-чуть. Например, пары глотков вполне достаточно, а через 10 минут еще пара глоточков. Вот и привыкли.



2 литра - минималка для взрослого, живущего в «экологически чистых» городах России типа, Тулы, Москвы и любой другой индустриальной обители матушки России.

2,5 литра - минималка для худеющих. Липолиз без воды работает со сбоями (если вообще заработает).

3 литра и больше - в периоды очищения организма.



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