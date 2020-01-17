Слава блогу: @talisiya_tula

Соцсети – самый быстрый, простой и бесплатный способ рассказать аудитории о своем бизнесе, оповестить о скидках и акциях, пригласить на новые процедуры. Врач-косметолог, руководитель клиники эстетической медицины Ирина Гридасова рассказала о своем опыте создания и ведения бизнес-аккаунта в Инстаграме.

– Ирина Евгеньевна, когда у клиники появился свой аккаунт в Инстаграме?

– Когда мы открылись, я даже не думала о продвижении клиники в соцсетях. Аккаунт в Инстаграме появился значительно позже, когда увлечение им стало всеобщим. Но мое отношение к нему неоднозначно. То, что я вижу в большинстве аккаунтов, мне не нравится. И мне неинтересно «подсматривать» за чужой жизнью, просто нет на это времени. Но залог успешного развития бизнеса – когда ты делаешь не только то, что нравится тебе, но и то, что нужно людям. Это удобный способ оповестить клиентов о скидках, рассказать о новой услуге, препарате, поделиться новостями о том, где мы учились и что предлагаем.

У нас есть аккаунты и в других соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук), контент в них одинаковый, но в Инстаграме у нас больше всего подписчиков. Значит, есть спрос.

– Как вы наращиваете количество подписчиков?

– Это происходит естественным путем. На нас подписаны многие наши клиенты, плюс люди приходят на новые публикации. Платными услугами по накрутке подписчиков не пользуемся.

– Часто выкладываете новые посты?

– Когда для них есть информационный повод – появилась новая процедура, начала действовать акция, произошло что-то новое в нашей клинике или хотим пригласить клиентов на какое-то событие. Стараемся оформлять посты в единой стилистике, чтобы аккаунт выглядел гармонично.

– Какие посты собирают больше всего просмотров?

– Все, что связано с нашей работой. Хорошо смотрят те публикации, в которых мы рассказываем о нашей учебе, семинарах, мастер-классах, о жизни клиники, о наших сотрудниках. Что-то личное более всего привлекает людей: например, за последнее время самым популярным стал пост, в котором сотрудники поздравили меня с днем рождения.

– Инстаграм приводит клиентов?

– Недавно я консультировалась с московским бизнес-аналитиком, который проводил исследование эффективности рекламы для таких центров, как наш.

Его вердикт: больше всего клиентов приводит сарафанное радио. И я это тоже знаю.

Но развивать Инстаграм нужно, чтобы и он стал эффективным инструментом продаж, и мы этим занимаемся. Как говорится, сначала ты работаешь на Инстаграм, и только потом он начинает работать на тебя.

– Хейтеры у вас есть?

– Ни одного (смеется). Как ни странно, у нас в Инстаграме пока не было ни одного негативного комментария. Пациенты, которые хотят оставить отзыв, делают это на сайте, и мы отвечаем каждому.

– Дайте три совета тем, кто тоже хочет продвигать свой бизнес в Инстаграме. Что важно?

– Качественные фотографии – это раз. Хорошее оборудование для съемок – два. И регулярность: чем чаще ты пишешь, тем больше тебя смотрят.