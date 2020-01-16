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Наращивание ресниц: как правильно?

Наращивание ресниц: как правильно?

Приглашенный редактор ноябрьского номера «Модного города» Виктория Силаева – известный в России лэшмейкер, тренер, лэш-методолог. Свою технику и секреты наращивания ресниц Виктория продемонстрировала на нашем бьюти-тесте.

Виктория Силаева.

1. Первое, что должен сделать мастер, – изучить особенность глаз клиента (их форму, разрез, густоту собственных ресниц и другие параметры) и уточнить его пожелания: хочет ли он натуральный или более яркий эффект? Наша модель ждет от наращивания яркого и эффектного результата. Учитывая, что свои реснички у нее длинные и густые, мы подбираем для нее объем 3-4D: на ее глазах такой объем будет смотреться как 5-6D. Изгиб новых ресничек – D: это изгиб с завитком, который клиентка хочет попробовать.

2. Один из этапов моделирования взгляда – соблюдение симметрии. У большинства людей глаза имеют естественную легкую асимметрию. В обычной жизни это практически незаметно,

но когда взгляд «усилен» наращиванием ресниц, асимметрия становится более выраженной, и даже эффект наращивания может оказаться разным.

Чтобы этого не случилось, мы отмечаем определенные точки на подвижном веке и ориентируемся на них в процессе фиксации ресничек максимальной длины. Симметрия – один из множества нюансов, которые я раскрываю ученикам на своем курсе.

3. Обезжириваем реснички, чтобы подготовить их к процедуре. Изолируем нижние реснички специальной подложкой.

Материалы для наращивания гипоаллергенны. Аллергические реакции могут возникать только у тех, кто к ним предрасположен, и только на определенные компоненты – например, ароматизаторы в составе обезжиривателей. Поэтому я использую составы без отдушек: они более безопасны.

4. Искусственные реснички фиксируются на каждой натуральной.

В среднем на одном веке от 80-120 ресниц, поэтому процедура занимает от 1,5 часов.

 

Виктория Силаева

– Длительность ношения наращенных ресниц зависит как от мастера, так и от клиента. Грамотная техника наращивания, количество клея, особенность фиксации ресничек – это 70% успеха. Остальные 30% – это индивидуальные особенности клиента, скорость обновления его натуральных ресниц, на которую мы не можем повлиять, и уход после наращивания – здесь уже всё в ваших руках. Если есть привычка тереть глаза, идет механическое повреждение ресничек, и срок их носки сокращается. Не применяйте средства для снятия макияжа и кремы на масляной основе: они растворяют клей, и реснички быстрее отпадают.
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Автор: Екатерина Белова
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