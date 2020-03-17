Слава блогу: @dr.tatyana_zaikina

В аккаунте нашего приглашенного редактора, косметолога Татьяны Заикиной – почти 4500 подписчиков. Солидная аудитория! Как удалось ее набрать, не слишком следуя правилам, которые пропагандируют интернет-маркетологи?

– Татьяна, давно Вы ведете рабочий аккаунт в Инстаграме?

– Первый пост опубликовала в мае 2016 года. Инстаграм тогда уже стал популярной социальной сетью и перспективным инструментом для продвижения. Личный аккаунт у меня уже был, решила создать отдельный рабочий, чтобы позиционировать себя как врача-косметолога. Делилась результатами своей работы, рассказывала о процедурах и препаратах, «разбавляя» рабочие посты рассказами о своем обучении и о путешествиях.

– Понимали, как правильно работать с контентом, чтобы он привлекал больше подписчиков?

– Этот процесс был и остается у меня на уровне интуиции. Конечно, смотрела, как ведут свои блоги другие специалисты, брала на заметку какие-то идеи, но по большому счету писала и пишу о том, что для меня актуально. Освещаю интересные моменты, которые возникают по ходу работы; часто пишу о косметике, потому что домашний уход – очень важное условие для сохранения результата от косметологических процедур. Стараюсь публиковать посты 1-2 раза в неделю.

– Единый стиль оформления постов не применяете?

– Нет, потому что не хочу, чтобы моя страница выглядела шаблонно.

– Как удалось набрать так много подписчиков?

– Это произошло постепенно, количество подписок росло само по себе, мои постоянные читатели рекомендовали меня другим. Никакими сервисами число подписчиков я специально не наращивала. Сейчас иногда пользуюсь услугами продвижения отдельных постов, чтобы их увидело больше людей. Такие посты выбираю чисто интуитивно – те, которые сама считаю важными и интересными.

– Предложения о рекламе у Вас в аккаунте поступают?

– Было, но я на них не соглашаюсь: не хочу рекламировать то, чего не знаю. У меня нет цели напрямую зарабатывать на своей странице: с ее помощью я хочу рассказывать о своей работе людям, которые, возможно, однажды станут моими пациентами.

– Общаетесь с подписчиками? Хейтеры среди них есть?

– Общаюсь, ответная реакция должна быть обязательно. Негативных комментариев пока не случалось.

– Дайте три совета начинающим инстаблогерам.

– Первый: ищите интересные темы, пишите о том, в чем вы разбираетесь и что вас увлекает. Второй: не тратьте время на создание шаблонных постов. Да, я знаю, что есть рекомендация выработать определенный стиль, но мне кажется, его важность преувеличена. И третий: больше рассказывайте о личном, даже если у вас чисто профессиональный аккаунт. Подписчикам это всегда интересно.