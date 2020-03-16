Бьюти-тест: пилочный маникюр
В Туле появился новый вид маникюра – пилочный: кожу вокруг ногтя обрабатывают не аппаратом и не режущими инструментами, а специальными пилками. Как проходит процедура и какой она дает результат, проверила на себе редактор «Модного города» Екатерина Белова.
Пилочный маникюр выполняется с помощью пилок. Они сделаны на вспененной основе, достаточно мягкие, но при этом как по волшебству убирают кутикулу, огрубевшую кожу, зацепки и трещинки вокруг ногтя.
Виктория Попова, креативный директор студии Pop’s Nails
После такого атравматичного воздействия кутикула отрастает менее интенсивно и со временем, через 3-6 месяцев, становится тонкой и мягкой.
Возникает ощущение, что она перестает расти.
Кожа опрятнее выглядит, и ощущение свежесделанного маникюра не покидает его обладательницу даже к следующей записи.
Пилка работает с кожей мягко, но тщательно, поэтому после нее можно делать такое же покрытие «под кутикулу», как после других видов маникюра.
Мы выбрали натуральный основной тон, яркие рисунки сделали с помощью стемпинга, покрыли ногти матовым топом.
Слева – кутикула до процедуры, справа – маникюр после.
Через две недели после процедуры. Кутикула нарастает медленнее и равномернее, чем после аппаратного маникюра, и не рвется.
Екатерина Белова
Пилочный маникюр принято завершать SPA-уходом – пилингом, масками, холодным парафином. Это улучшает общее состояние кожи рук и ногтей, продлевает эффект свежего маникюра и дополняет приятные ощущения от процедуры.