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Бьюти-тест: пилочный маникюр

Бьюти-тест: пилочный маникюр

В Туле появился новый вид маникюра – пилочный: кожу вокруг ногтя обрабатывают не аппаратом и не режущими инструментами, а специальными пилками. Как проходит процедура и какой она дает результат, проверила на себе редактор «Модного города» Екатерина Белова.

Пилочный маникюр выполняется с помощью пилок. Они сделаны на вспененной основе, достаточно мягкие, но при этом как по волшебству убирают кутикулу, огрубевшую кожу, зацепки и трещинки вокруг ногтя.

Виктория Попова, креативный директор студии Pop’s Nails

– Пилочный маникюр называют австралийским, потому что его изобрела австралийский нейл-специалист Кристина Фицджеральд. На основе своего опыта работы она сделала вывод, что резать кутикулу нельзя – постоянные срезы вынуждают ее нарастать быстрее. Суть техники заключается в удалении слоя отмерших и ороговевших клеток с помощью спиливания. Обработка кутикулы и боковых валиков осуществляется пилками без предварительного размачивания, без режущих инструментов и аппарата. Пилка имеет мягкий абразив и не травмирует кожу, даже самую чувствительную. Порезать ее, перегреть, как при аппаратном маникюре, повредить ноготь пилкой невозможно.
 

После такого атравматичного воздействия кутикула отрастает менее интенсивно и со временем, через 3-6 месяцев, становится тонкой и мягкой.

Возникает ощущение, что она перестает расти.

Кожа опрятнее выглядит, и ощущение свежесделанного маникюра не покидает его обладательницу даже к следующей записи.

Пилка работает с кожей мягко, но тщательно, поэтому после нее можно делать такое же покрытие «под кутикулу», как после других видов маникюра.

Мы выбрали натуральный основной тон, яркие рисунки сделали с помощью стемпинга, покрыли ногти матовым топом.

Слева – кутикула до процедуры, справа – маникюр после.

Через две недели после процедуры. Кутикула нарастает медленнее и равномернее, чем после аппаратного маникюра, и не рвется.

Екатерина Белова

– Раньше уже на 2-3 день после маникюра (классического, аппаратного) кожа вокруг ногтя шла «бахромой». Кроме того, у меня тонкая кожа, сосуды расположены близко к поверхности, поэтому на маникюре меня всегда «резали». Процедура была для меня дискомфортной, болезненной, пальцы после нее ныли, как после операции. На пилочном маникюре я поймала себя на том, что в какой-то момент задремала))). Неприятных ощущений нет совсем, ты реально получаешь удовольствие – настолько мягкое, приятное, безболезненное воздействие! И никаких порезов на коже, никаких пропилов на ногтях, как иногда бывает после аппарата, никакой «бахромы». Кутикула выглядела аккуратно и через 3 дня, и через две недели.
 

Пилочный маникюр принято завершать SPA-уходом – пилингом, масками, холодным парафином. Это улучшает общее состояние кожи рук и ногтей, продлевает эффект свежего маникюра и дополняет приятные ощущения от процедуры.

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Автор: Екатерина Белова
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