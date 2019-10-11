Правила красоты: косметичка фэшн-блогера

Фэшн-блогер Ирина Алексеева @my_lovely_chanel стала приглашенным редактором одного из летних номеров нашего журнала. В нем Ирина поделилась многим: секретами воспитания детей, любимой музыкой, историей создания своего блога и правилами успеха в Инстарам. А еще она показала, какие бьюти-средства сейчас помогают ухаживать за собой и всегда выглядеть ярко.

1. Для волос – линейка Blond Absolu от Kerаstase. Подсела на нее ещё весной. Это идеальное трио для красивого и ухоженного блонда.

2. Для тела – косметика Rituals. С брендом меня познакомила любимая подруга.

Покупаю эти средства в Европе. Не стоит ничего объяснять – достаточно просто послушать ароматы!

3. Для губ — блески 3D Hydra KIKO Milano. Они потрясающие – не липкие, стойкие, пахнут ванилью, а палитра действительно впечатляет.

4. Мой бессменный помощник уже много лет – корректор YSL Touch Eclat 02. Он идеально маскирует несовершенства и круги под глазами после бессонной ночи.

5. Для бровей – тинт ManlyPro. Потрясающий продукт – легко растушёвывается кистью, держится весь день. Оттенки самые натуральные.

6. Аромат. Мой парфюмерный фаворит этим летом – Acqua di Parma Gelsomino Nobile. Нежный, чистый аромат жасмина. Все вокруг спрашивают, что я ношу.

7. Легкое масло с жемчужными микрогранулами Abeille Royale Youth Watery Oil, Guerlain быстро приведёт кожу лица в порядок после длительных перелётов и солнечных лучей.

Не липнет, не утяжеляет, мгновенно впитывается, преображая кожу и придавая ей сияние и ровный цвет.

8. Ампульный сывороточный курс Endocare Tensage – мой новый фаворит. Мгновенный лифтинг, увлажнение и питание. Забыла о шелушении и точечных воспалениях, лицо ликует.

9. Интенсивный курс для волос от Phyto – ампулы Phytocyane и витамины Phytophanere использую курсами. Эти штуки реально работают!

Волосы растут и становятся сильными и крепкими, и что важно – никаких высыпаний на лице, как это часто бывает с мощными БАДами.

10. Уход от Dr. Jart+ прочно обосновался на полке - самые рабочие средства с потрясающим эффектом. Эта ночная маска творит с кожей чудеса наутро.

11.Я не пользуюсь тональными средствами, секрет моей идеальной кожи - грамотный уход и пудра Guerlain Parure Gold 02 Beige Exquis.

С ней вам не понадобится тональник, гарантировано! Отлично маскирует недостатки благодаря мелкому помолу без эффекта маски.