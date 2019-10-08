Певица Елена Князева: «Я больше не боюсь быть собой»

Треки и клипы рыжеволосой певицы Елены Князевой в последнее время набирают миллионы скачиваний и просмотров. А она пишет еще и еще, живя между тремя странами – Россией, Тайландом и США, где в июне появился на свет ее первый ребенок.

интервью «Модному городу» звезда рассказала о свободе, счастье, секретах красоты и откровенности своих песен. Вы сами послушайте: «Все ищут, где точка вай-фая, не зная, где точка G».

– Елена, до рождения ребенка Вы долгое время жили в Тайланде. Почему выбрали Азию?

– Я весь год работаю в России в таком ритме, чтобы иметь возможность улетать на зиму в Азию и Америку.

На одном из островов в Тайланде у меня свой дом, там я веду такую же жизнь артиста, только с островным настроением свободы и счастья, без холода, снега, московских пробок.

Выступаю с лучшими музыкантами, делаю свою музыку. В этот раз мы с командой ещё сняли красивый и масштабный клип на песню моего авторства. Для меня это не отдых, как для всех остальных, кто в огромном количестве приезжает на Ко Панган преимущественно в январе, а часть жизни, оправданная наличием своего жилья и тем, что меня там знают, и я там реально выступаю.

Я могу позволить себе полгода жить не в России, выпуская песни и делая промо в соцсетях, и попадать в ротацию на радио не только в нашей стране. В этом году я планирую пожить в США и вернуться в конце лета.

Как поётся в треке «Наказана», я «никому не обязана, ни к чему не привязана», моя музыка всегда со мной и во мне, независимо от того, где я живу.

– Сейчас в России бум на азиатскую косметику. А Вы нашли в Азии какие-то особенные средства?

– Начнём с того, что в Азии изначально другой климат. И если в Москве, например, кожа, губы, волосы постоянно сохнут, чем ни мажь, то в Азии высокая влажность, и нет такой необходимости. Я практически не пользуюсь кремами – только сыворотки с высоким spf и чистое кокосовое масло, этого достаточно.

Часть азиатского ухода – это поход в herbal sauna, где ты сидишь в парах воды, которые пропустили через несколько слоёв сухих трав, а потом идёшь на лучший в мире hot oil массаж и чувствуешь себя после этого богиней, и выглядишь соответственно.

К волосам у них тоже особое отношение – это культ. Я несколько раз ходила на массаж и в бани в Токио и меня поразило, что для мытья волос они берут целую корзинку средств по уходу – он у них подробный и многоступенчатый.

В Азии популярна вся корейская косметика – TonyMoly, Holika Holika, Aloe 99%, гидрофильные масла, кремы с улиткой. Известные бренды типа Pantene они тоже выпускают сами, и это вообще другой продукт по сравнению с тем, что продаётся в России.

– А как обстоят дела в Азии с салонными процедурами? Девушки там делают гель-лак, татуаж бровей, увеличивают губы?

– Из всего этого списка они ухаживают только за бровями, но это не татуаж, а архитектура бровей. Весь азиатский уход направлен на здоровье и продление молодости. У них много лазерных клиник, они отбеливают кожу, ухаживают за волосами, могут изменить разрез глаз.

Но никогда не увеличат губы. Это вульгарно и это старит, противореча их стандартам красоты и идеологии отношения к себе в принципе.

– По каким процедурам, которых там нет, Вы скучаете?

– Любые процедуры можно найти в любой точке мира. Когда мне нужно сделать брови и ресницы, я ищу мастеров на русских форумах. Когда мне нужна нанопластика волос, иду в хорошие местные салоны красоты. Единицы хорошо делают маникюр и педикюр, но и с этим можно справиться. Массаж в Азии делают бесподобно и в разы дешевле, чем в Москве. Но все же львиную долю ухода я делаю в Москве. Прилетая в Москву, я планирую не только график съёмок и мероприятий, но и расписание по уходу за собой – заранее. А уезжая, просто поддерживаю то, что уже сделано. По каждому вопросу у меня есть свои личные мастера, к которым я хожу годами и не планирую менять.

– Лена, как сейчас обстоят дела с Вашими линиями ювелирных украшений и парфюма? Каково Ваше личное участие в создании этих вещей?

– Абсолютно все стадии всех процессов любого продукта, который выходит под моим именем, контролирую я лично сама. Неважно, песни или духи, или ювелирка, это всё – полностью моего авторства.

В марте этого года мы сделали очень красивую презентацию аромата EveningKohPhangan на острове, в честь которого я и назвала свои первые авторские духи. Аромат продаётся по всему миру, от Нью-Йорка до Новой Зеландии. Если мои песни – это одежда для души, то аромат – музыка моего сердца, часть моей личной жизни, от постели до сцены, без него я не выйду из дома.

Ювелирку я делаю постоянно, так как она продаётся, и у марки есть своя аудитория и постоянные клиенты. У меня работают уже несколько ювелиров, я придумываю дизайн готового изделия, даже отвожу их в пробирную палату – лично. Упустишь хоть одну мелочь – потеряешь деньги. В случае с ювелиркой это тысячи долларов.

Все эти вещи придумываю и создаю я, и никто больше. В этом секрет их успеха и моей невероятной занятости.

– Ваши недавние треки и клипы достаточно откровенны. С чем это связано?

– С тем, что сейчас у меня так)). Да, я работаю с лучшими в стране музыкантами. И без Леонида Величковского и Василия Голдаковского моя музыка однозначно не звучала бы ТАК. Но и слова, и музыку, и обложки для синглов, и даже вокализы для бэк-вокала придумываю я – от момента идеи в моей голове до того, когда песня появляется на музыкальных платформах. Поэтому «Личные», «Кофе и алкоголь», «Больше, чем голая», «Наказана», «Котики» – действительно, очень откровенные треки. Я перестала бояться быть собой, и это сработало.

Все песни становились и становятся саунд-треками в известных сериалах, но главное, что они дошли до слушателя. Для меня это важнее любых премий и ротаций.

– У Вас активная творческая жизнь. Как удается вести ее, находясь далеко от России? Привыкли к частым перелетам?

– Я действительно много летаю. И вся моя жизнь проходит в творчестве, потому что это основная вибрация моей жизни, и я не могу по-другому. Я пишу песни в самолётах, прилетаю в Москву или Лос-Анджелес и записываю демо, часть которых становится потом полноформатными песнями. Творчество, музыка – это и есть я. Они всегда во мне и со мной, а не только в России, например, или с 9 утра до 6 вечера.

– Что Вы запланировали сделать в плане творчества на этот год? Будут съемки в кино, телепроекты?

– В этом году я очень хочу выпустить альбом с новыми треками и поехать осенью на региональные гастроли. У меня огромный прилив вдохновения, и больше всего я хочу делать свою музыку, не тратя время ни на какие сторонние и тем более не свои проекты. В прошлом году я участвовала и победила в шоу «Инстаграмщицы» на «Пятнице», и это отняло очень много сил и времени. С тех пор я зареклась тратить время на сторонние форматы, несмотря на свою заслуженную победу и неплохую отдачу. Я не хожу на ток-шоу, очень избирательно поддерживаю публичные мероприятия и вообще берегу своё информационное поле. Для меня это такая же гигиена сознания, как душ по утрам.

Мне интереснее делать исключительно своё, зарабатывать деньги, которые дают мне свободу быть собой, проживая при этом красивую и счастливую жизнь, чем играть в чужие игры.

– Что делает Вас счастливой?

– Глобально у меня давно уже есть всё, о чём я не могла даже мечтать. Счастливой меня делают моя жизнь и творчество. Хороший кофе с видом на океан в уютной кофейне на Venice beach в Калифорнии. Здоровье моих близких. Радость моих собак, когда я возвращаюсь домой. Когда мои песни получаются, как я их запланировала ещё у себя в голове. Куча предложений, на которые я, не оглядываясь, могу ответить отказом и ни разу не пожалеть об этом впоследствии. Любовь и восхищение в глазах любимого человека. И музыка! Много крутой музыки в кабриолете по дороге из Лос-Анджелеса на Лонг Бич тоже делает меня счастливой.

Досье «МГ»

Елена Князева, певица.

Родилась 28 апреля 1986 г. в Ижевске.

Занималась музыкой, балетом, художественной гимнастикой, писала сказки.

Окончила филфак МГУ.

Выступала под псевдонимом BELKA.

Выпустила 4 альбома, последний – «Больше чем голая» в 2018 г.

Фильмография: «Клуб», «День выборов», «Мечты Алисы», «Однажды в Бабен-Бабене, или амазонки из глубинки», «Здрасьте, я ваш папа».

В 2018 году победила в реалити-шоу «Инстаграмщицы» на канале «Пятница».

В декабре 2018 года получила премию «Композитор года 2018» от журнала Megapolis time.

В июне 2019 года в США родила сына Мэтью.