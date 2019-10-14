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Тренды дизайна: Wassily Chair

Тренды дизайна: Wassily Chair

Кресло с русским именем в следующем году отметит 95-летие, но оно по-прежнему в моде. С культовыми предметами интерьера наз знакомит дизайнер Влад Мишин.

Влад Мишин, дизайнер

— Американский дизайнер и архитектор Марсель Бройер разработал легендарный стул Wassily Chair в 1925 году. Руль велосипеда вдохновил Марселя – именно так родилась идея использования гнутых трубок.

Автор кресла Марсель Бройер.

Кресло получило свое название в честь выдающегося русского художника Василия Кандинского, который был преподавателем Марселя Бройера. Правда, сегодня говорят, что это миф: «Василием» кресло стали называть только в 60-х. Хотя Кандинскому стул понравился.

Это кресло ознаменовало кардинальные перемены в промышленном дизайне и производстве мебели. Оно самим своим существованием как бы формулирует основные принципы дизайна: простота, функциональность и рациональность.

Правом на производство «Василия» обладает американская компания Knoll, та же, что изготавливает и кресло «Барселона», о котором мы рассказывали ранее. В российских магазинах стул можно заказать по цене около 45-50 тысяч рублей.

 

 

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Автор: Екатерина Белова
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