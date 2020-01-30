Голая кухня: люблю, и точка?

Как часто мы хотим слышать «Люблю, и точка, много-много точек». После этих слов мы расплываемся от счастья, наш мир становится более светлым и красочным. Мы готовы позабыть все косяки на свете и возвести нашу вторую половину в ранг божества. Но не скрываются ли за этими словами непредсказуемые траблы, или наша паранойя уже в стадии «Лечению не поддается»?

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Я лично не верю, что люди меняются. Если за человеком были грешки в прошлом, то почему они вдруг должны закончиться в будущем?

Второй шанс, на мой взгляд, – это полная чушь, и давать его не стоит.

Ни-ког-да!

Вернемся к нашим размышлениям…. Ура, вы услышали заветные слова! Но некоторое время спустя, чтобы убедиться в их правдивости, вы решаете проверить второю половину на верность. Недолго думая, идете по тому же сценарию, что привел к вашей встрече, иии… вот же он – опять висит на сайте знакомств, под другими именем.

Первое желание любого нормального человека – жажда крови, и немедленно! Но вы же не лыком шиты, вам нужны улики. Вступаете в переписку (под чужим именем, конечно) – и тонете в море sms-флирта. Договариваетесь о встрече. Уххх, внутри все кипит! Уже от себя, а не от виртуального собеседника, предупреждаете его, обманщика, что задержитесь на работе. Оказывается, и он придет домой позже обычного. В общем, все по классике…

А дальше начинается замес. Приходите на встречу, видите, как глаза нашей второй половины вылезают из орбит. Слышите неловкие попытки соврать и выкрутиться из ситуации: мол, кофе зашел попить, паузу в работе сделать. Предъявляете улики, выслушиваете сначала очередное вранье о том, что и с его стороны все было подстроено или что он проводил «маркетинговое мероприятие». Потом – слова раскаяния, мольбы о прощении, обещания, что такого больше не повторится. Вы обижаетесь, зарекаетесь верить хоть кому-то, но через какое-то время оттаиваете и снова купаетесь в любви. До дня «Х», когда происходит очередной залет.

Эта история у одних повторяется бесконечно по похожему сценарию. А другие однажды все-таки снимают розовые очки, понимают, что за человек рядом с ними, и перестают устраивать разборки – потому что становится уже все равно. А ваша вторая половина в этот момент, как в сказке, «просыпается»: не может понять, что поменялось, почему ваши чувства охладели и куда ушли прежние отношения.

Со временем, когда буря внутри утихнет, вспоминать об этой ситуации будет смешно и немножко обидно: ну почему вы не послали этого человека ко всем чертям сразу, а продолжали верить, что вас любят, и точка?

Вот что я скажу: случаи бывают разными, и не стоит рвать отношения сгоряча, не разобравшись. Нужно сделать паузу, все взвесить и насладиться чем-то приятным, чтобы мысли отфильтровались, внутри все улеглось. Сходите в приятное место, закажите рулет с безе и ягодами с чашкой кофе или травяного чая.

Рулет из безе с ягодами от Полины Варламовой, гранд-бариста

кофейни «Кофе Культ».

Возможно, это сладкое удовольствие поможет вам поставить точку в болезненных отношениях – или наоборот, принять решение понять, простить и сохранить любовь.

Любите друг друга. Есть глупости, совершенные по случайности, и на них иногда стоит закрыть глаза.