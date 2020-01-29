Слава блогу: @anastasiia_petrukhina

Основатель бренда Shuzetta Анастасия Петрухина – опытный блогер: она раскрутила аккаунты своего бизнеса с нуля до десятков тысяч подписчиков. С 2016 года Анастасия развивает личный бренд, и сейчас ее персональную страничку в Инстаграм читают почти 7000 человек.

- Анастасия, почему Вы решили заняться продвижением личного бренда в Инстаграм?

- Это то, о чем поет моя душа, и я просто не могу не поделиться этим кайфом! Я обожаю участвовать в съемках в качестве модели, я отдаюсь этому полностью, отключаюсь от всего постороннего, перезагружаюсь и получаю мотивацию на месяцы вперед. Какой бы не была моя загруженность в бизнесе, съемки всегда приносят мне огромное удовольствие! А когда ты получаешь что-то хорошее от жизни, этим стоит поделиться, отдать хорошее другим людям. Поэтому делюсь красивыми фотографиями, своими мыслями, полезной информацией – надеюсь, что кого-то она мотивирует на новые свершения.

- Каким контентом Вы наполняете свой блог? И посты на какие темы – самые читаемые?

- За популярностью постов не слежу. Выкладываю в свой аккаунт съемки, фото с мероприятий, показов, яркие, приятные моменты своей жизни, отдых и свою семью – совсем немного, потому что для меня это такая охраняемая территория.

- Контент Вашего аккаунта подчинен определенным правилам, алгоритмам?

- Нет, я делаю исключительно то, что по душе, поэтому единственное правило – это мое вдохновение. Сегодня мне хочется зарядить подписчиков чем-то мотивирующим, завтра – поделиться знаниями, личным опытом или просто улыбкой. Стараюсь делать свою страничку полезной и заряжающей энергией, поэтому

- Вы достаточно быстро набрали почти 7000 подписчиков. Как Вам это удалось?

- Запускаю таргетинг на свои записи, и это приводит новых подписчиков. Таргетированную рекламу настраиваю самостоятельно: я много занимаюсь этим по рабочим аккаунтам, умею это делать.

- Личный бренд приносит доход?

- Мой личный аккаунт – только для души, это не рекламная площадка, в отличие от странички @shuzetta, которая является эффективным каналом продаж. Личный бренд переходит в коммерческую плоскость только в виде партнерства: среди моих подписчиков есть такие предприниматели, как я, и они обращаются ко мне по поводу сотрудничества. Мы вместе создаем проекты, коллаборации, съемки, показы, которые уже помогают продвижению бизнеса. Так что личный блог работает на поддержание взаимоотношений на уровне партнерства, цели получать от него прямую финансовую выгоду я не преследую.

- Сколько времени отнимает ведение своего аккаунта?

- Пожалуй, скажу так: это не отнимает у меня времени. Я выкладываю новый контент, только когда душа этого просит, и не воспринимаю это как работу или обязанность. А когда дело в удовольствие, минуты не считаешь. Захотелось выложить что-то – выкладываю, нет желания – ничего не пишу.

Если же рассматривать аккаунт как инструмент продаж, то, например, на блог @shuzetta и другие наши бизнес-аккаунты уходит по 4-5 часов в день. Это ежедневный, непрерывный процесс, которые требует постоянного участия.

- Хейтеры у Вас есть? Негативные комментарии пишут?

- Я думаю, с этим явлением сталкивается каждый (смеется). Реагирую совершенно спокойно: любое мнение имеет право на жизнь. У человека такой взгляд на жизнь, на ситуацию, и чем он подпитан, известно только ему. Я не хочу копаться в негативе, поэтому спокойно прохожу мимо. Стараюсь видеть только позитив во всем.

- Какие три главных совета начинающим блогерам Вы можете дать?

- Во-первых, нужно быть готовым к тому, что ведение качественного аккаунта требует много времени и сил. Во-вторых, нужно рассчитывать свои финансовые возможности: готовьтесь к тому, что продвижение потребует денег. Да, инстаграм на сегодня – самая окупаемая площадка, у известных блогеров их странички уже работают на них, но пока вы к этому придете, вам придется вкладываться деньгами.

И третье: чтобы держать интерес аудитории, чтобы люди ждали твоих новых постов, заниматься контентом нужно постоянно, а не от случая к случаю. Ведение качественного аккаунта – это работа, а не посты по настроению или велению сердца, как у меня. Поэтому на миллион подписчиков я пока не претендую. Но всему свое время (смеется).