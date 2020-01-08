Выбор стилиста: 6 трендов с подиума, применимых к жизни
Стилист Наталия Касаткина проанализировала главные тренды зимы и выбрала те, которые вы с легкостью впишете в свой гардероб и повседневную жизнь.
Наталия Касаткина.
Трендов очень много, они меняются каждый сезон. Я хочу поделиться тенденциями, которые будут с нами долго и которые легко применить в повседневной жизни.
Выбирая тренды, думайте, что подойдет именно вам, что впишется в вашу повседневную жизнь и будет отражать ваш внутренний мир. И тогда вам удастся избежать ненужных покупок и быть стильными.
1. Образ полностью в черном цвете
Последние 10-15 лет дизайнеры и модники отдавали предпочтение белым и бежевым оттенкам, и черный цвет отошел на второй план. Но сейчас мода на черный снова набирает обороты.
Особенно актуален этот цвет с приближением зимы, потому что черная одежда практична. Поэтому делаем ставку на total black look этой осенью и зимой.
И забываем о стереотипе, что черный цвет старит и может не подходить. Замечательный пример – француженка Карин Ройтфельд, которая была главным редактором французской версии журнала Vogue. Ей далеко за 40, но она любит носить черный и выглядит замечательно.
Цвет не старит – старят неудачные сочетания, текстуры, обилие неуместного макияжа, много винтажа в образе.
2. Розовый – цвет ностальгии
Еще один актуальный оттенок на зиму – насыщенный розовый. Практически фуксия, но не совсем.
Сегодня многие ностальгируют по нулевым, которые ассоциируются с розовым цветом, потому что это была эпоха гламура. И многие дизайнеры выпускают целые коллекции, где преобладает розовый цвет. Советую разбавлять свои базовые вещи яркими розовыми.
Есть мнение, что розовый – цвет для юных девушек. Не верьте. Если вам за «дцать», это вовсе не значит, что носить этот цвет не по статусу и не по возрасту. Дело не в цвете, а в том, как вы сочетаете вещи и как формируете и наполняете свой стиль.
Для себя я выбираю розовый пуховик, и носить его хочу с худи схожего оттенка. А еще очень нравится, как смотрятся брючные костюмы в розовом цвете.
3. Бежевые оттенки в одном образе
Это смотрится дорого, красиво и может составлять основу базового гардероба. Сейчас в массмаркете много хороших вещей этого оттенка: в одежде, в верхней одежде, в обуви, сумках.
Если не знаете, на каком оттенке остановиться, берите бежевый – не прогадаете, особенно если вы не гонитесь за острыми тенденциями.
Бежевая гамма будет с нами еще долго.
4. Перчатки
Сделать образ стильным, не тратя много денег, можно, добавив перчатки. Они могут быть абсолютно любыми: цветные или нейтральных тонов, на контрасте с верхней одеждой или в тон, укороченные или длинные, с бахромой, кожаные или вязаные. Главное – сделать их заметными: натянуть поверх рукава или выбрать яркую модель.
5. Пальто оверсайз
Что может быть удобнее и практичнее, чем вещи оверсайз? Такие пальто можно надевать на объемные свитера, худи, жакеты.
Это может быть пальто-халат, пальто-кокон, пальто прямого кроя. Самая универсальная длина – миди.
С таким пальто можно носить юбки и платья ниже колена, джинсы и брюки – в общем, всё, что вы можете себе представить.
6. Массивная обувь в стиле милитари
Выбираем ботинки, челси, сапоги на тракторной подошве. Сочетаем с чем угодно: от кэжуал образа до женственных платьев.
Такой тренд не для всех, и если массивная обувь в тренде, вовсе не значит, что противоположность ему – это антитренд. Если предпочитаете тонкую подошву и утонченность – носите и радуйтесь!