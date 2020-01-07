Зима наступила – про педикюр забыла?

В холода, в закрытой обуви ваши ноги никто не видит – получается, что и педикюр, и покрытие ногтей, и их дизайн в этот период не нужны? Зимой делать педикюр еще важнее, чем летом, - уверена Виктория Попова, арт-директор студии Pops Nails.

Виктория Попова.

Действительно, мы надеваем носки или колготки – а сверху ботинки или сапоги. Под многими слоями одежки-обувки никто не разглядит и не оценит вашу красоту.

Но педикюр —это не только про красоту и ощущение ухоженности, даже если ногти на ногах никто не видит.

Не менее важно здоровье ног и общее самочувствие. Именно поэтому нужно заботиться о своих ножках независимо от сезона.

Что чувствуют наши ноги зимой? В холодное время года мы подвергаемся значительному стрессу. Даже если вы держите ноги в тепле, они остаются частью организма. Кроме того, избежать подмерзания ножек в суровые холода или их промокания в слякоть получается далеко не всегда. В итоге – серьезные последствия:

В теплой обуви, носках или колготках ступни потеют, а дома, когда ты разуваешься, – быстро высыхают. Из-за перепадов влажности пятки быстро загрубевают до такого состояния, что никакая пемза и другие домашние средства не помогут. Поэтому педикюр должен быть обязательной частью зимнего бьюти-ритуала: за это ножки скажут тебе спасибо.

до такого состояния, что никакая пемза и другие домашние средства не помогут. Поэтому педикюр должен быть обязательной частью зимнего бьюти-ритуала: за это ножки скажут тебе спасибо. Та же история с перепадами температур: на улице холодно, дома тепло – кожа на ступнях пересыхает и трескается. Кроме того, что это болезненно, через трещинки легко проникает грибок и инфекции. Педикюр делает кожу идеально гладкой, избавляя от дискомфорта и риска заражения.

Кроме того, что это болезненно, через трещинки легко проникает грибок и инфекции. Педикюр делает кожу идеально гладкой, избавляя от дискомфорта и риска заражения. Теплая обувь часто сдавливает пальцы, хотя мы сами этого можем не замечать. Даже легкое сдавливание, если оно происходит ежедневно, повреждает ногти, а вместе с неправильной стрижкой ногтей может привести к их врастанию на больших пальцах. Лучше не берись за ножницы, а приходи на педикюр!

И еще один момент:

в холодное время года можно и даже рекомендуется обойтись без покрытия ногтей на ногах гель-лаком.

Дело в том, что закрытая и тесная обувь сдавливает покрытие, что может вызвать отслоение ногтя от ногтевого ложа. Если гель-лак делать всё-таки необходимо, не носи одно покрытие дольше месяца.