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Модный город
Лицо с обложки: Светлана Савина

Лицо с обложки: Светлана Савина

В ноябре «Модный город» объявил конкурс «Женщина года 2019», участницами которого стали яркие представительницы тульского бизнеса. В онлайн-голосовании максимальное количество голосов набрала Светлана Савина, основатель компьютерной академии «Рубикон». В январском номере журнала она стала героиней с обложки и поделилась своими взглядами на жизнь.

В детстве я видела себя актрисой, играла в драматическом театре. Но после окончания школы не стала нарушать семейную традицию и поступила на экономический факультет вуза.

После рождения второго ребенка, будучи еще в декрете, решила освоить новую профессию, стать дизайнером, и поступила на компьютерные курсы. Со второго месяца обучения я уже стала брать заказы на фрилансе и совершенствоваться в этой сфере, но мне хотелось «живого» общения. Параллельно с обучением я стала работать в этом же учебном центре: сначала промоутером, потом менеджером, завучем.

Для меня самое главное – не стоять на месте, все время двигаться вперед и открывать что-то новое. Поэтому я решила пойти дальше и создать свой образовательный проект. Так в Туле появилась компьютерная академия «Рубикон».

Наша команда была собрана по крупицам. В сотрудниках в первую очередь я ценю умение брать на себя ответственность, принимать решения и все время стремиться к саморазвитию.

Неважно, какое у тебя образование: если ты действительно хочешь достичь чего-то, то у тебя обязательно это получится! Пройденный мною путь от ученика до руководителя подтверждает это.

Сделать все это гораздо проще, если у тебя есть надежный тыл – твоя семья. Большую помощь мне оказали мои родные – муж и родители. Они с пониманием относились к моей работе, занимались с детьми. Я чувствовала их поддержку, и это придавало сил и уверенности для каждого нового шага.

Семья для меня – это самое главное в жизни. Пока я училась и работала в академии, свободного времени оставалось намного меньше. Но все прекрасно понимали меня и давали возможность развиваться. Сейчас же цифровые технологии позволяют решать многие вопросы, поэтому можно больше времени проводить с близкими. Детские утренники, дни рождения родных, другие важные события в семье – всегда на первом месте.

Академию «Рубикон» я не могу назвать работой. Это часть моей жизни,  любимое дело, которое приносит бесконечное удовольствие. Очень приятно, когда наши студенты побеждают в международных конкурсах или презентуют действительно крутые проекты. В такие моменты понимаешь, что именно ты и твоя команда помогли им, научили и показали, что компьютерная игра, видеоблог или робот Лего – это не просто развлечение, а то, что ты можешь сделать сам. Это гораздо более увлекательно, а к тому же еще и полезно.

Чтобы хорошо работать, нужно уметь отдыхать. Смена обстановки дает возможность зарядиться свежими эмоциями, впечатлениями, а значит, и свежими идеями. Как минимум два раза в год я оставляю все рабочие обязательства и на неделю вместе с семьей улетаю в отпуск. Я предпочитаю активный отдых. Полежать на песочке и понежиться под солнцем – это хорошо, но в меру. На пляже невозможно получить тот заряд эмоций и бодрости, который дарят экскурсии и путешествия. Знакомство с каждой новой страной для меня – это местные жители, кухня, природа, архитектура, история.

Не понимаю, как семьи могут отдыхать раздельно.

Считаю, что совместный отдых – это уникальная возможность вырваться из привычной обстановки, совершить перезагрузку отношений, по-новому раскрыться и влюбиться друг в друга еще сильнее.

Семь правил жизни Светланы Савиной

  1. Цени близких людей. Крепкая семья – это источник силы. Старайтесь как можно чаще собираться вместе, не только по праздникам.
  2. Следи за здоровьем, его не купишь за деньги. Правильно питайся, занимайся спортом, старайся высыпаться.
  3. Люби то, что делаешь. Только тогда сможешь добиться успеха.
  4. Стремись к саморазвитию. Читай, общайся с интересными людьми, слушай подкасты, участвуй в мероприятиях.
  5. Не говори, а делай. Жизнь не в словах, а в поступках.
  6. Не бойся начинать что-то новое. Дорога возникает под ногами идущего.
  7. Всегда будь готов нести ответственность.
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Автор: Екатерина Белова
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