Лицо с обложки: Светлана Савина

В ноябре «Модный город» объявил конкурс «Женщина года 2019», участницами которого стали яркие представительницы тульского бизнеса. В онлайн-голосовании максимальное количество голосов набрала Светлана Савина, основатель компьютерной академии «Рубикон». В январском номере журнала она стала героиней с обложки и поделилась своими взглядами на жизнь.

В детстве я видела себя актрисой, играла в драматическом театре. Но после окончания школы не стала нарушать семейную традицию и поступила на экономический факультет вуза.

После рождения второго ребенка, будучи еще в декрете, решила освоить новую профессию, стать дизайнером, и поступила на компьютерные курсы. Со второго месяца обучения я уже стала брать заказы на фрилансе и совершенствоваться в этой сфере, но мне хотелось «живого» общения. Параллельно с обучением я стала работать в этом же учебном центре: сначала промоутером, потом менеджером, завучем.

Для меня самое главное – не стоять на месте, все время двигаться вперед и открывать что-то новое. Поэтому я решила пойти дальше и создать свой образовательный проект. Так в Туле появилась компьютерная академия «Рубикон».

Наша команда была собрана по крупицам. В сотрудниках в первую очередь я ценю умение брать на себя ответственность, принимать решения и все время стремиться к саморазвитию.

Неважно, какое у тебя образование: если ты действительно хочешь достичь чего-то, то у тебя обязательно это получится! Пройденный мною путь от ученика до руководителя подтверждает это.

Сделать все это гораздо проще, если у тебя есть надежный тыл – твоя семья. Большую помощь мне оказали мои родные – муж и родители. Они с пониманием относились к моей работе, занимались с детьми. Я чувствовала их поддержку, и это придавало сил и уверенности для каждого нового шага.

Семья для меня – это самое главное в жизни. Пока я училась и работала в академии, свободного времени оставалось намного меньше. Но все прекрасно понимали меня и давали возможность развиваться. Сейчас же цифровые технологии позволяют решать многие вопросы, поэтому можно больше времени проводить с близкими. Детские утренники, дни рождения родных, другие важные события в семье – всегда на первом месте.

Академию «Рубикон» я не могу назвать работой. Это часть моей жизни, любимое дело, которое приносит бесконечное удовольствие. Очень приятно, когда наши студенты побеждают в международных конкурсах или презентуют действительно крутые проекты. В такие моменты понимаешь, что именно ты и твоя команда помогли им, научили и показали, что компьютерная игра, видеоблог или робот Лего – это не просто развлечение, а то, что ты можешь сделать сам. Это гораздо более увлекательно, а к тому же еще и полезно.

Чтобы хорошо работать, нужно уметь отдыхать. Смена обстановки дает возможность зарядиться свежими эмоциями, впечатлениями, а значит, и свежими идеями. Как минимум два раза в год я оставляю все рабочие обязательства и на неделю вместе с семьей улетаю в отпуск. Я предпочитаю активный отдых. Полежать на песочке и понежиться под солнцем – это хорошо, но в меру. На пляже невозможно получить тот заряд эмоций и бодрости, который дарят экскурсии и путешествия. Знакомство с каждой новой страной для меня – это местные жители, кухня, природа, архитектура, история.

Не понимаю, как семьи могут отдыхать раздельно.

Считаю, что совместный отдых – это уникальная возможность вырваться из привычной обстановки, совершить перезагрузку отношений, по-новому раскрыться и влюбиться друг в друга еще сильнее.

Семь правил жизни Светланы Савиной