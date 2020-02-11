«Большой тур» – дело семейное, или об Айме, упряжках и яблочном супе

8 февраля на Куликовом поле в восьмой раз прошел «Большой тур». И, хотя зима в этом году не баловала нас снегом, один из самых значимых зимних праздников Куликова поля прошел «на ура».

Несмотря на то, что соревнования на собачьих упряжках не смогли состояться, в распоряжении посетителей праздника был ряд развлекательных площадок: от стрельбы мушкетом до песен в караоке. Каждый мог найти занятие по душе: не только мальчишки и девчонки, но и их родители.

— К нам на Большой тур приезжают семьи из Куркино, Епифани, Кимовска, Новомосковска и других городов. Здесь уже пятый год проводятся семейные кулинарные соревнования. Самое большое количество людей на моей памяти — это три тысячи человек. Хотя год на год не приходится, — улыбается заведующий отделом развития музея-заповедника Андрей Веревкин.

К-9 по-тульски

— Этот год — юбилейный. Юбилей Победы в Великой Отечественной, 500-летие тульского кремля и, конечно же, 640 -летие Куликовской битвы, — объявляет по микрофону ведущий Александр Игнатченко. — Ну, а теперь попрошу всех пройти к центральной арене

— Где эта арена находится? — озирается по сторонам пожилая женщина.

Но не найти эту площадку невозможно, она одна из основных, где разворачивается действо всего праздника. Здесь показывают свое мастерство служебные собаки.

«Лапу первым подает, волю нервам не дает» — из динамиков звучат песни о четвероногих друзьях. Вот собаки Центра кинологической службы УМВД Тульской области. Им предстоит из нескольких спортивных сумок определить ту, которая со взрывчаткой. С этим блестяще справляется шоколадного цвета лабрадор. Следующее задание — тоже не из легких: нужно найти дамскую сумочку, отнятую «похитителем». Вот к «потерпевшей» подходит сотрудник полиции с собакой.

— Девушка очень переживает, наверное, она студентка, и у неё в сумочке были конспекты, — комментирует происходящее Александр Игнатченко.

И с этой задачей четвероногие «сотрудники» справляются прекрасно. «Злоумышленник» найден и «арестован».

— Сейчас будут звучать выстрелы, поэтому держите детей рядом, они могут испугаться, — снова раздается голос Александра Дмитриевича.

Теперь свой профессионализм демонстрируют собаки Межрегионального учебного центра УФСИН Тульской области.

— В Америке такой отряд называют К-9, — замечает один из гостей праздника.

Эти служебные собаки отрабатывают задержание. Одетый в спец костюм «преступник» начинает стрельбу из автомата. Но хвостатый блюститель порядка не позволяет ему сбежать от правосудия, под одобрительные аплодисменты зрителей. Ведущий объявляет, что примерить на себя роль правонарушителя может любой присутствующий. К моему удивлению, нашлось немало желающих.

— А можно я? — просится одной из первых молоденькая девушка.

Голубоглазые «скакуны»

А на этой площадке атмосфера совсем иная. Здесь можно проникнуться духом Севера. Голубоглазые красавцы и красавицы породы хаски катают всех желающих. Небольшая «трасса» со следами от полозьев собачьих упряжек.

— Вы покататься?-спрашивает тренер, распутывая «поводья» собак.

— Нет, мы просто погладить, — смущённо улыбается супружеская пара.

— Их можно не только погладить, но и сфотографироваться с ними.

По «трассе» мчатся нарты с маленьким мальчиком.

Счастливые родители фотографируют свое чадо на финише и радуются, кажется, даже больше самого ребенка.

— Здорово! — не может сдержать свое восхищение раскрасневшийся малыш.

— Видишь, а ты боялся, — улыбается довольная мама.

— Молодец Гуччи! — гладит четвероногого друга хозяин.

Неподалеку от снежной трассы привязанные к «коновязи» голубоглазые «скакуны» в шлейках ждут своей очереди. К одному из них нему подходит девочка, и голубоглазый красавец встает в полный рост… чтобы ее обнять.

Яблочко на тарелочке

Ну конечно, какой же праздник — и без кулинарных шедевров?! Здесь можно отведать и блинчиков с пеньков, и травяного чая и даже яблочного супа.

Вот площадка «Эх, яблочко, да на тарелочке». Посыпанные сахарной пудрой розочки из яблочек красуются на столе.

— Рецепт супа такой, — делится с нами секретом завпроизводством кафе музейного комплекса «Куликово поле» Ирина Провоторина. — Сначала отвариваем хорошо курочку, процеживаем бульончик. Затем режем картошечку, делаем пассировочку. А в конце добавляем тёртые яблочки. Для вкуса, для пикантности. Правда, чувствуется?

Действительно, чувствуется.

— Сейчас мы готовимся к апрельскому фестивалю «Сад-палисад», который будет проходить в Епифани, — рассказывает Ирина Вячеславовна, помешивая ароматное варево. — В прошлом году темой фестиваля был лук. Поэтому все блюда были из него. Был луковый суп, луковые колечки, даже пастила из лука была. А сейчас — яблоки.

— Олег Генрихович, подходите, попробуйте наш суп, — окрикивает профессора Вронского методист музея Наталья Новикова. — Вот, студенты уже едят.

— Наши партнёры и друзья из «Аргамача» приготовили уникальное блюдо. Не упустите шанс попробовать! — объявляет в микрофон Александр Игнатченко.

Полевая кухня археологического парка «Аргамач» угощает кашей из полбы с сухофруктами, по старинному рецепту. Очень необычно, но вкусно.

«Любимец» для дома, для семьи

Конный двор. Здесь можно не только погладить, но и покормить лошадей специальным кормом.

— Встань рядом с лошадкой, я хочу тебя сфотографировать, — просит мама белокурую девочку.



На манеже — «караоке-клуб». Здесь, под бурные аплодисменты зрителей, детишки поют песни о животных: «Облака — белогривые лошадки», «Чёрный кот», «Два веселых гуся». Радостные родители снимают происходящее на телефоны. Победители получают сладкие призы.



В фойе конного двора проходит мастер — класс по гравировке стаканов. Мальчишки и девчонки, желающие сделать сувенир своими руками, старательно выводят узоры.



Из динамиков доносится: «Всем на свете нужен дом. Даже, даже, даже поросятам».



И это — символично, потому что рядом расположились представители тульского Центра помощи бездомным животных «Любимец». Расположились в прямом смысле слова: рядом со столом с символикой организации и коробочкой для пожертвования, на коврике лежит внушительных размеров собака.

— Айму нам, так сказать, подбросили. С запиской, как зовут, когда родилась и прочее. Ее привязали к столбу и так она сидела в снегу несколько часов. Кто были ее хозяева, как и где собака содержалась раньше, мы не знаем, — делится печальной историей Аймы руководитель «Любимца» Марина Ковсман.



Но произошедшее не ожесточило любимицу сотрудников приюта. К концу праздника не осталось, пожалуй, ни одного человека, который бы не погладил эту добродушную псину. Большая ласковая морда неуклюже тычется в руки гостей праздника.



Входит мужчина со своей семьей:

— Здравствуйте. А мы хотим забрать эту собаку. Мы о ней из репортажа одного узнали. Специально приехали сюда, чтобы забрать.

Сбылась мечта еще одной собаки обрести верную и любящую семью.



— У нас свой дом. Это не первая моя собака. У меня уже есть собаки: помесь с овчаркой и дворняга. Эта вот тоже для души, — делится глава семейства — Дмитрий Федосеев.



Сотрудники приюта информируют нового владельца, когда приехать, чтобы забрать ветеринарную карту Аймы и ее метрики.

Дочка Дмитрия Николаевича уже гладит Айму, лижущую ей руку.

— Самое главное, чтобы дети были довольны. У меня всё решают дети. Они сказали, что хотят взять эту собачку, значит возьмём, — улыбается Дмитрий Федосеев.

Его дети уже обступили Айму со всех сторон.

Подписав все необходимые документы и внеся пожертвование, Федосеевы уходят, ведя на поводке нового любимца.

Праздник подошел к концу, а для Аймы и её новой семьи — это только начало. Начало новой и счастливой жизни.