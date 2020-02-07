«Собака – не друг человека, а образ жизни!»

Появление в доме собаки — всегда событие. А когда долгожданный питомец попадает к настоящим фанатам животных, это отдельная история. Такой с нами поделилась тренер-преподаватель по ездовому спорту и президент Калужской федерации ездового спорта «Леджерити» Анжелика Кузина. Мы беседуем с Анжеликой накануне кинологического праздника Большой тур «Куликово поле».

– Самая значимая история в моей жизни — появление первого щенка Гарри. Именно с него всё и началось. Он теперь не просто моя собака, а символ нашей Федерации. Благодаря ему созданы клубы «Прекрасный хаски» и клуб ездового спорта «Леджерити».

Хаски — моя мечта с 15 лет. Именно тогда я в первый раз увидела в одном из модных журналов модель, рядом с которой сидела красивая голубоглазая собака. Я не знала, что это за порода, подумала — лайка. До этого у меня были смешанные с лайкой породы. В собаках мне всегда нравились пушистые хвосты, завернутые в этакий «бублик» (смеётся). Но когда я стала искать свою мечту с картинки, я не могла понять, почему среди лаек не могу найти собаку такого окраса. И только потом оказалось, что моя мечта — сибирский хаски. На тот момент я была школьницей и не могла позволить себе такую собаку, Оставалось только вздыхать и мечтать о том, что, может быть, когда-нибудь она у меня появится.

Заполучила я свою мечту уже будучи замужем. Эту первую собаку мне подарил муж. Причем я о его планах вообще ничего не знала. Он наблюдал, как я просматривала в интернете питомники и вздыхала. Цена на щенков хаски была очень высокой. Отдать за собаку 40, 50, 60 тысяч мне казалось просто нереально. А муж схитрил: залез в историю моего браузера, составил для себя список питомников и, сказав мне, что будет работать в выходной, поехал в один из них. И привёз мне моего первого хаски! Я очень хорошо помню тот день, хотя это было почти шесть лет назад. Муж приходит домой, на часах — первый час ночи, а в руках у него — щенок хаски:

— Знакомься, это Гарри!

Я была на седьмом небе от счастья — крик, визг и слёзы радости. Это незабываемые впечатления. И с тех пор жизнь пошла по-другому. Гарри вдохновил меня не только на создание клуба и занятие ездовым спортом. Сейчас могу сказать на все сто процентов, что именно благодаря Гарри моя жизнь стала намного счастливее и интереснее. Я почти полностью поменяла свой круг общения. Конечно, остались верные друзья, с которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы. Но когда всё менялось, многие не могли меня понять. Мне стало совсем неинтересно разговаривать, извините за откровенность, о жадных мужиках или о шмотках. Я была погружена в совсем другую реальность. Сейчас рядом со мной настоящие друзья. Даже не друзья, а семья. Что нас объединяет — собаки, ездовой спорт? Не только. Нас объединяет доброта, открытость, честность. Среди нас нет завистливых людей, зацикленных на деньгах. Хотя для занятий ездовым спортом ты не можешь быть совсем бедным человеком, так как ездовой спорт — это дорогое удовольствие.

И мы с мужем стали другими. Мы теперь живем не только домашними делами и проблемами, думаем не только о том, куда сходить или съездить отдохнуть, – мы увлечены ездовым спортом. Команда мотивирует нас, мы мотивируем команду. Отличный тандем! Я считаю, что люди, посвящающие себя какому-либо общему делу, обществу, например работе со своими собаками, — это очень хорошие люди. Поверьте мне, собака — это не просто друг человека, это — образ жизни!

8 февраля мы с Гарри будем участвовать в соревнованиях Большой тур «Куликово поле». Для нас это большая честь.

В рамках проекта #coolpolepress записала студентка 3-го курса кафедры журналистики ТулГУ Инесса Гранаткина. Фото из архива Анжелики Кузиной.