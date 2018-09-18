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Итоги голосования в конкурсе «Дачная радость»

Итоги голосования в конкурсе «Дачная радость»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дачная радость».

Первое место завоевал кадр от shor-a, он набрал 38 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 37 голосов получило фото от ЛёляЛори.

На третьем месте также кадр от ЛёляЛори. Пользователи портала отдали ему 33 голоса

Мы решили подарить бейджик в профиль следующему по порядку участнику - sempstres, за кадр, набравший 30 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:11 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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