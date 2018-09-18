Итоги голосования в конкурсе «Дачная радость»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дачная радость».
Первое место завоевал кадр от shor-a, он набрал 38 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 37 голосов получило фото от ЛёляЛори.
На третьем месте также кадр от ЛёляЛори. Пользователи портала отдали ему 33 голоса
Мы решили подарить бейджик в профиль следующему по порядку участнику - sempstres, за кадр, набравший 30 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!