Стартовал фотоконкурс, посвящённый военным

Принимаем фотографии на конкурс «Форма и погоны».

Участвуют кадры, на которых люди в форме. Род войск и сюжет - любой. Главное, чтобы на фото были военные, сотрудники полиции, моряки, пограничники и другие люди, которые по роду своей работы или временно надели форму. Давайте создадим красивый альбом сильных мужчин и красивых леди в форме!