Завершился фотоконкурс свадеб 90-х

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Свадебки 90-х».

Первое место завоевал кадр от Ольги Гудзенко, он набрал 66 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место разделили два кадра: от ЛёляЛори и KolxozNik. Они набрали по 60 голосов.

На третьем месте кадр от ~~~WAVE~~~. Пользователи портала отдали ему 42 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!