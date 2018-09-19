Завершился фотоконкурс свадеб 90-х
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Свадебки 90-х».
Первое место завоевал кадр от Ольги Гудзенко, он набрал 66 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место разделили два кадра: от ЛёляЛори и KolxozNik. Они набрали по 60 голосов.
На третьем месте кадр от ~~~WAVE~~~. Пользователи портала отдали ему 42 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!