Фотоконкурс «Кадр в кадре»

Принимаем фотографии на конкурс «Кадр в кадре».

Сегодня уже совсем немногие распечатывают фотографии на бумаге. Цифровая эпоха позволяет хранить и рассматривать фото на экранах. И всё же бумажные фотографии сохраняют воспоминания неповторимо живыми.

У вас есть любимые снимки, напечатанные на бумаге? Это могут быть старые или современные кадры. Сделайте с ними новые кадры, используя их на новом снимке!

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - в кадре должна быть бумажная фотография.