Фотоконкурс «Кадр в кадре»
Принимаем фотографии на конкурс «Кадр в кадре».
Сегодня уже совсем немногие распечатывают фотографии на бумаге. Цифровая эпоха позволяет хранить и рассматривать фото на экранах. И всё же бумажные фотографии сохраняют воспоминания неповторимо живыми.
У вас есть любимые снимки, напечатанные на бумаге? Это могут быть старые или современные кадры. Сделайте с ними новые кадры, используя их на новом снимке!
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - в кадре должна быть бумажная фотография.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 24 октября по 12 ноября.
Голосование продлится до 22 ноября.