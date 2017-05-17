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Получи мультиварку от торгового центра SELGROS за лучшее фото

Получи мультиварку от торгового центра SELGROS за лучшее фото

Партнерский материал

Myslo и торговый центр SELGROS Cash&Carry, который скоро откроется в Туле, объявляют фотоконкурс «Сезон шашлыков и барбекю с SELGROS».

Выкладывайте свои дачные фото, кадры пикников и любого отдыха с шашлыками.

В кадре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно присутствовать название SELGROS или «Зельгрос», выполненное любым способом: написанное на табличке или листе бумаги, собранное из детского конструктора, кремом на торте или как украшение любого блюда, нанесённое на произвольный предмет в кадре. Это может быть надпись аквагримом или цветочная клумба, оформленная в виде названия магазина.

Проявите смекалку! Участников конкурса будут оценивать по самой интересной идее!

Представители SELGROS сами выберут одного победителя, а счастливчиков, которым достанется второе и третье место определят голосованием пользователи портала. 

Все три победителя получат приз - мультиварку Polaris PMC 0517 Expert.

Вручение призов состоится в июне в ТЦ SELGROS.

 

SELGROS Cash&Carry — это международная сеть торговых центров с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам, как для обычных покупателей, так и для предпринимателей.

Туляки смогут оценить богатый выбор товаров: около 40 000 наименований продовольственного и непродовольственного ассортимента.

Торговый центр SELGROS Cash&Carry
откроется в Туле 25 мая по адресу ул. Октябрьская, 215.

Участвуйте в фотоконкурсе и получите шанс выиграть отличные призы!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Приём фотографий продлится с 17 мая по 25 мая.
Голосование продлится с 26 мая по 02 июня.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 09:00 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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