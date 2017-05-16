Запускаем фотоконкурс на звание «Лучший папа»

Начинаем приём фото на конкурс, посвящённый папам. Делитесь своей гордостью и любовью к своим самым родным мужчинам: папам и мужьям - отцам ваших детей.

К конкурсу принимаются фото, на которых засняты подвиги и достижения пап, а также кадры, на которых мужчины заботятся о детях.

Пусть все увидят, что могут любимые и любящие папы!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат бейджик в профиль.

Приём фотографий продлится с 15 мая по 19 июня.

Голосование продлится до 29 июня.