Запускаем фотоконкурс на звание «Лучший папа»
Начинаем приём фото на конкурс, посвящённый папам. Делитесь своей гордостью и любовью к своим самым родным мужчинам: папам и мужьям - отцам ваших детей.
К конкурсу принимаются фото, на которых засняты подвиги и достижения пап, а также кадры, на которых мужчины заботятся о детях.
Пусть все увидят, что могут любимые и любящие папы!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победители фотоконкурса получат бейджик в профиль.
Приём фотографий продлится с 15 мая по 19 июня.
Голосование продлится до 29 июня.