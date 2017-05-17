Голосуем за лучшее платье!

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «МОЁ ЛЮБИМОЕ ПЛАТЬЕ».

В конкурсе участвует 73 платья, есть из чего выбирать.

Отмечайте плюсом самые красивые, по вашему мнению, наряды!

Итоги конкурса мы подведём 29 мая.