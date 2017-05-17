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Голосуем за лучшее платье!

Голосуем за лучшее платье!

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «МОЁ ЛЮБИМОЕ ПЛАТЬЕ».
В конкурсе участвует 73 платья, есть из чего выбирать.

Отмечайте плюсом самые красивые, по вашему мнению, наряды!

Итоги конкурса мы подведём 29 мая.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 15:31 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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