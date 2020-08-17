Победители фотоконкурса «Животные в отражении»

Завершился конкурс «Животные в отражении».

Первое место получает кадр от пользователя svmedv. За него отдали 31 голос.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Лёля Лори. Снимок получил 30 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя LediOven (свекровь,мама). Этот снимок набрал 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!